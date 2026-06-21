Un chat mâle mettant bas en Turquie provoque un grand débat sur Internet

À Izmir, en Turquie, un cas inhabituel impliquant un chat nommé Jengo a suscité de vastes discussions. Le chat, considéré comme mâle en raison de son apparence et de certaines caractéristiques, a soudainement mis bas.

Après des examens, il a été révélé que Jengo possède une caractéristique biologique très rare. Selon les experts, son organisme présentait simultanément des tissus sexuels mâles et femelles.

Les vétérinaires soulignent qu'un tel cas peut survenir chez environ un animal sur 6 millions. Par conséquent, Jengo est considéré comme un phénomène extrêmement rare dans le domaine vétérinaire.

Ce qui rend l'événement encore plus intéressant, c'est que le chaton mis au monde par Jengo présenterait également des signes biologiques similaires. Ce cas fait l'objet d'études supplémentaires par des spécialistes.