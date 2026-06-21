Aller au travail en flottant devient tendance : un mode de vie insolite en Suisse

·5·Monde
Aller au travail en flottant devient tendance : un mode de vie insolite en Suisse

Dans les villes de Berne et Bâle, en Suisse, certains habitants choisissent une méthode totalement différente pendant les mois d'été. Au lieu des transports, ils utilisent la rivière pour se rendre au travail ou rentrer de leurs courses quotidiennes.

Oui, c'est vrai ! Certains citoyens plongent dans la rivière et se laissent porter par le courant vers leur destination. À Berne, c'est la rivière Aare qui est utilisée, et à Bâle, le Rhin.

Avant ce « trajet flottant », les gens placent leurs affaires dans des sacs étanches spéciaux. Ils y mettent des vêtements, un téléphone, des documents et autres objets nécessaires. Ainsi, leurs effets restent en sécurité et au sec pendant le déplacement dans l'eau.

Selon les sources, cette habitude est devenue une partie intégrante du mode de vie estival en Suisse. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement un moyen insolite de se déplacer, mais aussi une façon unique de se détendre, de se reposer et de se rafraîchir lors des canicules.

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Charos
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