Un train arborant le drapeau de l'Ouzbékistan à New York surprend les passagers (vidéo)

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Un train arborant le drapeau de l'Ouzbékistan à New York surprend les passagers (vidéo)

Des vidéos montrant l'un des trains du métro de New York décoré aux couleurs de l'Ouzbékistan deviennent virales sur les réseaux sociaux.

Les images montrent le drapeau national de l'Ouzbékistan ainsi que des décorations aux couleurs des symboles nationaux — bleu, blanc et vert — sur l'extérieur du train.

Ce design insolite a attiré l'attention des internautes et a suscité de nombreux commentaires positifs.

Les Ouzbeks vivant à l'étranger expriment notamment leur fierté et leur joie de voir le drapeau de leur pays dans l'une des villes les plus célèbres au monde, New York.

Divers commentaires sont publiés sur les réseaux sociaux à ce sujet. Beaucoup y voient une nouvelle manifestation éclatante du prestige et de la reconnaissance de l'Ouzbékistan sur la scène internationale.

OuzbékistanNew York
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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