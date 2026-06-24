Altercation dans un magasin en Espagne : dispute autour d'un drapeau (vidéo)

Un conflit violent a éclaté dans l'un des magasins d'Espagne à cause d'un drapeau palestinien. Selon les informations, un groupe d'Israéliens a commencé à se disputer avec les vendeurs après avoir vu le drapeau exposé dans le magasin.

Selon des témoins, ces personnes étaient en état d'ébriété lors du conflit. La dispute s'est rapidement transformée en bagarre, les deux parties manifestant une hostilité mutuelle.

Les propriétaires du magasin n'ont pas non plus reculé, leur lançant divers objets pendant l'altercation. L'incident a attiré l'attention des passants, aggravant encore la situation.

Aucune information officielle n'a encore été communiquée sur les détails précis de l'incident et les conséquences de la dispute.