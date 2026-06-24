Un chat pensé être un mâle donne naissance

·7·Monde
Un chat pensé être un mâle donne naissance

Aylin, une femme vivant à Izmir, a été confrontée à une situation inattendue avec son chat nommé Jengo. Après l'avoir considéré comme un mâle pendant un an, son chat a soudainement donné naissance à des chatons.

Stupéfaite, la propriétaire a immédiatement consulté un vétérinaire. Les examens ont révélé que Jengo était né avec une condition congénitale très rare : l'hermaphrodisme.

Les spécialistes soulignent que ce cas est extrêmement rare, survenant environ une fois tous les 6 millions de cas.

Fait intéressant, l'un des chatons nés de Jengo présente la même condition, étant lui aussi né hermaphrodite.

Cet événement a suscité de vastes discussions sur les réseaux sociaux, laissant beaucoup de gens stupéfaits.

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