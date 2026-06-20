Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile

Lors du match contre la Colombie, parmi les supporters de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, il n'y avait pas seulement des humains, mais aussi un chat.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un chat domestique observant le match avec un grand intérêt, sans quitter l'écran de télévision des yeux.

La vidéo est rapidement devenue virale, suscitant des milliers de vues et de commentaires. Les utilisateurs plaisantent sur l'attitude « sérieuse » du chat face au jeu.

Des commentaires tels que « Pas seulement les gens, mais même les chats s'inquiètent pour notre équipe nationale », « L'excitation de la Coupe du monde affecte tout le monde » et « Le supporter le plus fidèle a été trouvé » accompagnent la vidéo.