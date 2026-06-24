Une femme emprisonnée après avoir sonné 133 fois à une porte

·65·Monde
Une femme emprisonnée après avoir sonné 133 fois à une porte

En Corée du Sud, une femme brésilienne a été condamnée par le tribunal pour avoir sonné 133 fois à la porte d'un inconnu. Elle a été condamnée à un an de prison et deux ans de sursis.

Il s'est avéré que le domicile harcelé était celui de la star de la K-pop, Jungkook, membre du groupe BTS, mondialement célèbre.

La femme, dont l'identité n'a pas été révélée, a commencé à traquer le chanteur en décembre dernier. Elle est apparue à plusieurs reprises autour de la maison, le perturbant en sonnant sans relâche.

Les forces de l'ordre ont pris l'affaire au sérieux et ont pris des mesures appropriées. Selon la décision du tribunal, ses actions ont été qualifiées de violation de la vie privée et de harcèlement.

Cet incident souligne une fois de plus l'importance de la limite entre le soutien des fans et le harcèlement.

JungkookBTSCorée du Sud
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Charos
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