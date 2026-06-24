La Corporation unifiée de construction aéronautique (OAK) de Russie a annoncé les délais de livraison des avions passagers Tu-214, équipés de composants entièrement import-substitués, aux compagnies aériennes commerciales. Selon une déclaration du directeur général de l'entreprise, Vadim Badexa, ces appareils intégreront les flottes de l'aviation civile à partir de 2027. Il s'agit d'une étape d'importance stratégique pour l'industrie aéronautique russe, visant à approvisionner le marché intérieur en équipements locaux dans un contexte de sanctions extérieures. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Actuellement, les modèles Tu-214 en production sont principalement destinés aux besoins de clients spéciaux. Cependant, il est prévu que les premiers avions destinés aux transporteurs commerciaux commencent à être assemblés dès l'année prochaine. Selon l'agence de presse TASS, la compagnie aérienne Red Wings sera le premier exploitant des avions de nouvelle génération. Dans le cadre du programme complexe de développement de l'aviation civile, ce transporteur recevra initialement 11 avions Tu-214.

Volume de production et nouveaux clients

Selon les plans de l'industrie aéronautique, la production de quatre avions Tu-214 au total est prévue pour 2026. Ensuite, à partir de 2027, le processus de livraison passera à une phase à grande échelle. Non seulement les grandes entreprises fédérales, mais aussi les gouvernements régionaux manifestent leur intérêt pour le projet. Par exemple, le gouvernement de Yakutia prévoit d'acheter trois de ces avions entre 2027 et 2028.

Des négociations sont également en cours avec S7 Airlines, l'un des plus grands transporteurs aériens privés de Russie. Auparavant, la direction de S7 avait exprimé son intention d'acquérir près de 100 avions Tu-214 afin de moderniser sa flotte. De telles commandes massives jouent un rôle crucial dans la stabilité future de l'industrie aéronautique russe.

Capacités techniques et importance régionale

Le Tu-214 est un avion passagers bimoteur moyen-courrier conçu pour parcourir des distances allant jusqu'à 4500 kilomètres. Grâce à ses caractéristiques techniques, il peut concurrencer de nombreux analogues sur le marché international. Pour le marché aéronautique d'Asie centrale, et particulièrement celui de l'Ouzbékistan, ces changements dans l'industrie russe pourraient être intéressants, car la demande d'avions moyen-courriers pour les vols régionaux reste élevée.

L'objectif principal du projet consiste à remplacer intégralement les composants étrangers de l'avion par des pièces locales. L'achèvement de ce processus permettra à la Russie d'assurer l'entretien et la modernisation indépendante de ses équipements aéronautiques sans dépendre des fournisseurs externes. L'année 2027 devrait être un tournant décisif vers cet objectif.