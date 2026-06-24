L'ultimatum de Zelensky a-t-il fonctionné ? Des relais en Biélorussie ont été désactivés

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L'ultimatum de Zelensky a-t-il fonctionné ? Des relais en Biélorussie ont été désactivés

Des relais spéciaux (stations d'amplification de signal) situés sur le territoire biélorusse, à la frontière avec l'Ukraine, qui guidaient les drones russes vers des cibles ukrainiennes, ont soudainement cessé de fonctionner le 22 juin. C'est ce qu'a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une rencontre avec des journalistes.

Quelques jours auparavant, un avertissement très sérieux avait été lancé par Kiev. Comment les événements ont-ils évolué ? Découvrez la chronologie ci-dessous :

Un ultimatum ferme

19 juin 2026

Volodymyr Zelensky a lancé un ultimatum officiel au dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko. Il exigeait le retrait des relais militaires russes situés dans deux régions biélorusses frontalières de l'Ukraine, en accordant un délai de une semaine Si la demande n'était pas satisfaite, l'Ukraine a prévenu qu'elle prendrait des mesures de rétorsion.

L'arrêt des stations

22 juin 2026

Bien avant l'expiration du délai imparti, le signal de tous les relais à la frontière a disparu de manière inattendue et ils ont cessé de fonctionner.

Démantelés ou simplement éteints ?

Pour l'instant, on ignore si ces dispositifs ont été entièrement démantelés ou simplement déconnectés du réseau. Selon Volodymyr Zelensky, le renseignement ukrainien surveille la situation de très près et reçoit des rapports quotidiens.

« Je ne sais pas encore s'ils les ont démantelés ou non. Mais nous y travaillons et je suis la situation de très près. Le fait est que les relais ne fonctionnent plus aujourd'hui », a déclaré le dirigeant ukrainien.

« N'aidez pas Moscou à s'adapter à la pression ! »

Zelensky a souligné qu'il ne s'agit pas seulement de stations guidant les drones. Il existe encore en Biélorussie plusieurs grandes entreprises qui soutiennent étroitement l'agression militaire russe et son industrie.

Selon la partie ukrainienne, ces chaînes et entreprises clandestines permettent à Moscou de s'adapter aux sanctions internationales et à la pression politique. Cela retarde davantage la paix tant attendue dans la région.

Quoi qu'il en soit, la désactivation des dispositifs dangereux près de la frontière ukrainienne est l'un des premiers résultats tangibles de la position ferme de Kiev. Nous continuerons à suivre l'évolution de la situation.

Volodymyr ZelenskyUkraineBiélorussieRussieAlexandre Loukachenko
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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