Le FC Barcelone a-t-il fait une erreur : la performance d'Anthony Gordon à la Coupe du Monde vivement critiquée

·7·Sport
Le FC Barcelone a-t-il fait une erreur : la performance d'Anthony Gordon à la Coupe du Monde vivement critiquée

Après le match nul sans but contre le Ghana lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde, l'ailier Anthony Gordon s'est retrouvé au centre de vives critiques de la part du public et des experts. Le résultat 0-0 de l'équipe dirigée par Thomas Tuchel a poussé non seulement les supporters, mais aussi les spécialistes, à s'interroger sur le transfert sensationnel de Gordon au FC Barcelone. C'est ce que rapporte Goal.com.

Titulaire lors de la rencontre, Gordon a joué pendant 65 minutes, mais s'est montré totalement incapable de percer la défense adverse. Selon Goal.com, l'expert de talkSPORT Jamie O'Hara a très sévèrement jugé la performance du joueur. Selon lui, Marcus Rashford aurait dû débuter le match à la place de Gordon.

"Gordon a très mal joué. Peu importe ce que l'on dise, il a évolué bien en dessous de son niveau. Marcus Rashford est bien plus fort que lui et, après son entrée, il a réussi à créer trois occasions dangereuses en seulement 10 minutes. Gordon, quant à lui, n'a rien pu faire face à une défense dense", a souligné O'Hara.

Une bonne affaire pour Newcastle United ?

Au-delà du jeu du footballeur, son prix de transfert suscite également de grands débats parmi les experts. Selon les informations, le FC Barcelone a payé 70 millions de livres sterling à Newcastle United pour Anthony Gordon en mai dernier. Aujourd'hui, les rumeurs s'intensifient selon lesquelles cette somme n'est pas justifiée.

Pour l'ancien footballeur Gabby Agbonlahor, Newcastle est le grand gagnant de ce transfert. "Si j'étais à la place de la direction du FC Barcelone, je vérifierais si l'encre du contrat a eu le temps de sécher. 70 millions de livres, c'est beaucoup trop pour Gordon. Il ne serait pas surprenant que Newcastle rie de cet accord actuellement", a déclaré Agbonlahor.

L'expert a ajouté que Gordon n'avait pas non plus été constant la saison dernière. Lors du match contre le Ghana, il n'a pu utiliser aucun style inattendu ou dribble face à un défenseur rapide. Thomas Tuchel a d'ailleurs été filmé exprimant son mécontentement à plusieurs reprises face au manque d'efficacité sur l'aile.

Désormais, les supporters et la direction du FC Barcelone s'inquiètent de l'avenir du joueur dans le championnat d'Espagne. Si Gordon ne parvient pas à s'imposer lors des prochains matchs, cet investissement des Catalans pourrait être considéré comme l'un des échecs les plus marquants du marché des transferts. Thomas Tuchel devrait effectuer des rotations sérieuses en attaque lors des prochaines rencontres.

FC BarceloneAnthony GordonAngleterreTransfertFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Conflit entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone : le transfert de Julian Alvarez crée la polémiqueConflit entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone : le transfert de Julian Alvarez crée la polémiqueAujourd'hui, 22:37Un diamant dans la défaite — Behruz Karimov impressionne les experts européens !Un diamant dans la défaite — Behruz Karimov impressionne les experts européens !Aujourd'hui, 22:12Rio Ferdinand répond aux critiques de Cristiano Ronaldo : « Taisez-vous ! »Rio Ferdinand répond aux critiques de Cristiano Ronaldo : « Taisez-vous ! »Aujourd'hui, 21:57Une statue géante de 26 mètres en l'honneur de Lionel Messi érigée en ArgentineUne statue géante de 26 mètres en l'honneur de Lionel Messi érigée en ArgentineAujourd'hui, 21:56Harry Kane s'explique sur son manque d'efficacité face au Ghana : le capitaine anglais sous le feu des critiquesHarry Kane s'explique sur son manque d'efficacité face au Ghana : le capitaine anglais sous le feu des critiquesAujourd'hui, 21:34Qu'a dit Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan ?Qu'a dit Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan ?Aujourd'hui, 21:17
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan