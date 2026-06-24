Le FC Barcelone a-t-il fait une erreur : la performance d'Anthony Gordon à la Coupe du Monde vivement critiquée

Après le match nul sans but contre le Ghana lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde, l'ailier Anthony Gordon s'est retrouvé au centre de vives critiques de la part du public et des experts. Le résultat 0-0 de l'équipe dirigée par Thomas Tuchel a poussé non seulement les supporters, mais aussi les spécialistes, à s'interroger sur le transfert sensationnel de Gordon au FC Barcelone. C'est ce que rapporte Goal.com.

Titulaire lors de la rencontre, Gordon a joué pendant 65 minutes, mais s'est montré totalement incapable de percer la défense adverse. Selon Goal.com, l'expert de talkSPORT Jamie O'Hara a très sévèrement jugé la performance du joueur. Selon lui, Marcus Rashford aurait dû débuter le match à la place de Gordon.

"Gordon a très mal joué. Peu importe ce que l'on dise, il a évolué bien en dessous de son niveau. Marcus Rashford est bien plus fort que lui et, après son entrée, il a réussi à créer trois occasions dangereuses en seulement 10 minutes. Gordon, quant à lui, n'a rien pu faire face à une défense dense", a souligné O'Hara.

Une bonne affaire pour Newcastle United ?

Au-delà du jeu du footballeur, son prix de transfert suscite également de grands débats parmi les experts. Selon les informations, le FC Barcelone a payé 70 millions de livres sterling à Newcastle United pour Anthony Gordon en mai dernier. Aujourd'hui, les rumeurs s'intensifient selon lesquelles cette somme n'est pas justifiée.

Pour l'ancien footballeur Gabby Agbonlahor, Newcastle est le grand gagnant de ce transfert. "Si j'étais à la place de la direction du FC Barcelone, je vérifierais si l'encre du contrat a eu le temps de sécher. 70 millions de livres, c'est beaucoup trop pour Gordon. Il ne serait pas surprenant que Newcastle rie de cet accord actuellement", a déclaré Agbonlahor.

L'expert a ajouté que Gordon n'avait pas non plus été constant la saison dernière. Lors du match contre le Ghana, il n'a pu utiliser aucun style inattendu ou dribble face à un défenseur rapide. Thomas Tuchel a d'ailleurs été filmé exprimant son mécontentement à plusieurs reprises face au manque d'efficacité sur l'aile.

Désormais, les supporters et la direction du FC Barcelone s'inquiètent de l'avenir du joueur dans le championnat d'Espagne. Si Gordon ne parvient pas à s'imposer lors des prochains matchs, cet investissement des Catalans pourrait être considéré comme l'un des échecs les plus marquants du marché des transferts. Thomas Tuchel devrait effectuer des rotations sérieuses en attaque lors des prochaines rencontres.