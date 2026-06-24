Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, suite aux modifications de la loi sur l'euthanasie, la pratique de l'aide médicale à mourir a été appliquée pour la première fois à un enfant de moins de 12 ans. Cela a été annoncé par la ministre de la Santé, Sophie Hermans, dans son rapport annuel présenté au Parlement.

Selon la ministre, cette procédure a été réalisée l'année dernière sur un enfant atteint d'une maladie grave et incurable. Cependant, son âge et son diagnostic n'ont pas été divulgués. Le parquet examinera désormais si les actions du médecin impliqué dans cette affaire étaient conformes à la loi.

Le gouvernement néerlandais a approuvé en 2024 des règles autorisant l'euthanasie pour les enfants gravement malades âgés de 1 à 12 ans. Selon la loi, cette pratique ne peut être appliquée que lorsque les souffrances du patient sont extrêmement sévères et qu'il n'existe aucune possibilité d'amélioration de son état.

De plus, les médecins doivent respecter plusieurs exigences strictes avant de prendre une décision. Ils doivent évaluer l'état du patient, fournir toutes les informations, s'assurer qu'il n'existe pas d'autres méthodes de traitement et obtenir l'avis d'un médecin indépendant. Pour les enfants de moins de 12 ans, le consentement des parents est obligatoire.

Il est indiqué que cette loi pourrait s'appliquer à environ 5 à 10 enfants par an. Les Pays-Bas sont devenus en 2002 le premier pays au monde à légaliser l'euthanasie sous des conditions strictes. La Belgique, quant à elle, autorise l'aide médicale à mourir pour les enfants de tous âges depuis 2014.

Selon les données officielles, 10 341 cas liés à l'euthanasie ou à l'aide médicale à mourir ont été enregistrés aux Pays-Bas l'année dernière. Ce chiffre a augmenté de 3,8 % par rapport à l'année précédente.