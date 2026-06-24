Une femme libérée après 12 ans de captivité imposée par son mari au Pakistan

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Une femme libérée après 12 ans de captivité imposée par son mari au Pakistan

Au Pakistan, la police a arrêté un homme qui a gardé sa femme et ses enfants en captivité chez lui pendant 12 ans, en exerçant sur eux des violences régulières. C'est ce qu'a rapporté la BBC.

Il a été révélé que Sylvie Yasmina, citoyenne française, a subi des pressions physiques et psychologiques de la part de son époux pendant des années. La femme a décrit l'homme comme une personne extrêmement cruelle.

L'un des fils du couple a réussi à sortir discrètement de la maison pour alerter la police. Suite à cela, les forces de l'ordre ont mené un raid spécial dans un appartement situé dans la ville de Bara, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa.

La police a trouvé Yasmina et ses cinq enfants dans une pièce étroite et très délabrée. De nombreuses blessures et ecchymoses ont été constatées sur leurs corps. Actuellement, la femme et ses enfants sont placés dans un refuge spécial à Peshawar et prévoient de retourner en France prochainement.

Yasmina, 54 ans, a déclaré que la famille avait déménagé d'Australie vers le Pakistan en 2014 et qu'elle avait été totalement coupée du monde extérieur depuis lors. Elle n'était autorisée à communiquer avec personne ; ses deux enfants aînés ont été privés d'éducation, et les trois plus jeunes, nés au Pakistan, n'ont jamais été scolarisés.

« Nous étions privés de liberté. Mon mari ne s'est pas soucié de nous en tant qu'époux et père. Il nous battait chaque jour et exerçait une pression constante. Je croyais que mon avenir était brisé et je craignais que le destin de mes enfants ne disparaisse également », a déclaré Yasmina.

PakistanBBCSylvie YasminaFranceAustralie
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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