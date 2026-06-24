Xiaomi présente la Mijia Portable Coffee Machine, une machine à café compacte pour voyage

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Xiaomi présente la Mijia Portable Coffee Machine, une machine à café compacte pour voyage

Xiaomi a dévoilé une surprise pour les amateurs de café : la Mijia Portable Coffee Machine. Cet appareil permet de savourer sa boisson préférée non seulement à la maison, mais aussi en voiture, en pleine nature ou lors de longs voyages. L'alliance d'un design compact et de capacités technologiques avancées le distingue sur le marché des gadgets modernes. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son information .

selon les données d'ixbt.com, la nouvelle machine à café mesure 24,5 centimètres de hauteur et pèse seulement 1,05 kilogramme. Ces dimensions rendent l'appareil très pratique à transporter dans un simple sac à dos ou un sac. L'avantage technique principal de l'appareil est sa pompe puissante capable de générer une pression de 20 bar, garantissant une qualité digne des machines à café professionnelles.

Alliance de qualité et de rapidité

La Mijia Portable Coffee Machine est polyvalente, fonctionnant aussi bien avec du café moulu qu'avec des capsules de café spéciales. La préparation d'une portion de boisson ne prend que 45 secondes, ce qui est idéal pour les utilisateurs qui apprécient leur temps. De plus, l'appareil peut préparer des boissons chaudes et froides.

Lors de la préparation du café froid, le préchauffage de l'eau n'est pas nécessaire, ce qui réduit encore davantage le temps de préparation. Le réservoir d'eau interne de l'appareil a une capacité de 140 ml, ce qui est suffisant pour un café complet. Sa structure est facilement démontable, simplifiant considérablement le processus de lavage et de nettoyage.

Autonomie et charge

L'autonomie de l'appareil est assurée par trois éléments de batterie d'une capacité de 2500 mAh chacun. Une charge allant jusqu'à 45 W est possible via un port USB-C moderne. Il a été indiqué qu'environ 30 minutes suffisent pour charger la machine de 20 % à 80 %, tandis qu'une charge complète prend 80 minutes.

Compte tenu des conditions de voyage, les ingénieurs de Xiaomi ont permis de charger l'appareil via une batterie externe (Power Bank). De plus, la machine à café est protégée contre l'eau et la poussière selon la norme IP55, permettant son utilisation sécurisée en plein air ou dans des conditions de forte humidité.

La nouveauté devrait être disponible sur le marché chinois à partir du 25 juin. Avec les remises initiales, son prix sera d'environ 85 dollars (594 yuans). Les livraisons aux premiers acheteurs sont prévues à partir du 2 juillet. Il est fort probable que ce gadget arrive bientôt sur le marché ouzbek via des fournisseurs non officiels et des boutiques en ligne.

XiaomiMijiaMachine à caféGadgetTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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