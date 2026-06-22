Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan

Pour la première fois dans l'histoire de la FIFA, la Coupe du Monde co-organisée par trois pays — les États-Unis, le Canada et le Mexique — entre dans une phase intense et impitoyable. Dès les premiers jours de la compétition, les premiers malheureux quittant le mondial et les équipes nationales ayant assuré leur place pour le tour suivant ont déjà été identifiés.

Cependant, en ce moment, l'attention de toute la communauté footballistique mondiale et des experts est portée sur le match central de la deuxième journée du groupe K.

L'énigmatique Ouzbékistan face au favori blessé, le Portugal.

Dans le match à venir, le débutant de la compétition, dont les capacités et les choix tactiques restent encore « secrets » pour la communauté du football — l'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera le Portugal, considéré comme le favori du groupe et l'un des grands favoris du tournoi. Les Portugais n'ont pas pu produire le jeu attendu lors de la première journée et ont peiné à démontrer tout leur potentiel. Par conséquent, cet affrontement sera décisif pour les deux parties.

L'une des raisons principales de l'intérêt croissant pour cette rencontre est, sans aucun doute, Cristiano Ronaldo.

Dernière chance de Ronaldo et vague de critiques

Tout comme Lionel Messi, la légende portugaise, qui participe à la Coupe du Monde pour la sixième fois de sa carrière, ne manque qu'un seul trophée dans sa riche collection : la Coupe du Monde. Ce mondial se déroulant sur les pelouses d'Amérique du Nord est la dernière chance pour Cristiano, âgé de 41 ans. En effet, personne ne croit qu'il attendra encore quatre ans pour participer à la prochaine Coupe du Monde.

Après l'échec de la première journée, Ronaldo a fait l'objet de vives critiques :

De nombreux supporters demandent à l'entraîneur Roberto Martinez de laisser l'attaquant emblématique sur le banc pour le match contre l'Ouzbékistan.

Les critiques soulignent qu'il est temps de donner leur chance à des jeunes enthousiastes et rapides à sa place.

Cependant, Cristiano Ronaldo n'est pas du genre à abandonner facilement. Utilisant son prestige et son autorité absolue au sein de l'équipe nationale, il a décidé de se donner à fond dans chaque match.

Déclaration sur Instagram et 230e match record

Le match contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan entrera dans l'histoire comme le 230e match anniversaire de Cristiano Ronaldo sous le maillot du Portugal. À ce moment crucial, le footballeur légendaire s'est adressé aux supporters via ses réseaux sociaux avec une déclaration ferme.

Ronaldo a publié sur sa page Instagram plusieurs photos intenses de l'entraînement, accompagnées d'un message court et concis :

« Toute notre attention est portée sur la mission qui nous incombe ! »

Alors que divers débats continuent entre experts et supporters, Cristiano et son équipe se préparent avec une grande détermination pour le match contre l'Ouzbékistan.