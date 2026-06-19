Une tortue née en 1832 est toujours en vie (vidéo)

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Une tortue née en 1832 est toujours en vie (vidéo)

Jonathan, une tortue âgée de 194 ans, a été officiellement reconnue comme détenteur d'un record du Guinness World Records. Le plus vieil animal terrestre de la planète vit sur l'île de Sainte-Hélène, le dernier lieu d'exil de Napoléon, selon l'administration de l'île.

Le rapport indique que « Jonathan, le plus vieil animal terrestre connu au monde et résident local préféré de l'île, a été officiellement reconnu comme détenteur d'un record du Guinness World Records ».

Le service de presse du gouvernement de l'île a précisé que malgré son âge très avancé, Jonathan continue de participer activement à divers événements publics.

Le gouverneur de l'île de Sainte-Hélène, Nigel Phillips, a également réagi à cet événement.

Une grande tortue se tient sur une pelouse verte.

Il a souligné que Jonathan est devenu, au fil des générations, un symbole distinctif de l'île et une partie intégrante de sa mémoire collective.

« Cette reconnaissance mondiale confirme une vérité que notre communauté connaît déjà. Jonathan est non seulement une créature étonnante par son âge, mais aussi un phénomène véritablement unique pour l'île de Sainte-Hélène et son peuple », a déclaré le gouverneur.

Pour information, cet animal géant appartient à l'espèce de la « tortue géante d'Aldabra », dont les représentants vivent généralement jusqu'à 150 ans.

Jonathan est né en 1832 et a été transporté des Seychelles vers l'île de Sainte-Hélène en 1882.

JonathanSaint HelenaNapoléonGuinnessSeychelles
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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