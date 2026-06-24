La gentillesse inattendue d'un éléphant : il sauve une gazelle

L'une des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux a attiré l'attention des utilisateurs. On y voit un éléphant venir en aide à une gazelle en difficulté.

Les images montrent l'éléphant agissant avec prudence, tentant de sortir la gazelle d'une situation dangereuse. Son geste a stupéfié de nombreux spectateurs et suscité des réactions positives.

Selon les experts, les éléphants font partie des animaux dotés d'une intelligence élevée et d'un fort sentiment d'empathie. Ils peuvent manifester de la sollicitude non seulement envers les membres de leur troupeau, mais aussi envers d'autres animaux.

Cette vidéo a démontré une fois de plus que des sentiments tels que l'affection et l'entraide existent également entre les animaux dans la nature.