Deezer lance Remix Lab : les fans peuvent désormais remixer légalement des chansons

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Deezer lance Remix Lab : les fans peuvent désormais remixer légalement des chansons

Le service de streaming musical mondial Deezer a présenté sa nouvelle fonctionnalité « Remix Lab ». Cette nouveauté permet aux fans de retravailler (remixer) créativement leurs morceaux préférés. Plus important encore, ce processus est réalisé avec le consentement des artistes originaux et des détenteurs de droits d'auteur, et les artistes continuent de percevoir des revenus pour chaque écoute. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article .

Actuellement, de nombreuses plateformes concurrentes, dont YouTube et Spotify, mettent l'accent sur la création de remixes via l'intelligence artificielle (AI). Cependant, Deezer a préféré une approche différente. Selon ixbt.com, Remix Lab fonctionne via des outils spécifiques intégrés à l'application. Les utilisateurs peuvent modifier le tempo d'une chanson, ajouter un effet de « reverb » ou renouveler complètement le genre et le style.

Lutte contre l'AI et droits d'auteur

Deezer s'oppose depuis longtemps à la prolifération excessive de l'intelligence artificielle dans l'industrie musicale. La plateforme a récemment introduit un outil capable d'analyser les playlists de services tels que Spotify et Apple Music pour identifier les morceaux générés par AI. L'entreprise fait partie des rares services à supprimer de telles pistes de ses recommandations.

« Cet outil de remix permet aux fans de participer directement au processus créatif et de se connecter plus étroitement à leur musique préférée », déclare Alexis Lanternier, PDG de Deezer. Il souligne que toutes les fonctionnalités ont été développées dans le respect total de la participation et des droits des artistes, assurant un revenu maximal pour chaque piste.

Pour l'instant, la fonction Remix Lab a été lancée à titre d'essai en France. Les utilisateurs peuvent retravailler les œuvres d'artistes français renommés tels que Céline Dion, Alain Souchon, Alonzo et Ronisia. Le déploiement de ce service dans d'autres pays est prévu pour l'avenir.

Une nouvelle direction pour l'industrie

Selon les experts de l'industrie musicale, ce modèle proposé par Deezer pourrait être une alternative efficace à l'« invasion » de l'AI. Si le projet réussit, on s'attend à ce que d'autres plateformes de streaming adoptent cette méthode d'interaction avec les fans tout en préservant les droits d'auteur.

De plus, des concours spéciaux sont organisés dans le cadre de Deezer Club. Les meilleurs remixeurs seront annoncés début septembre. Les pistes gagnantes seront intégrées à une playlist spéciale sur la plateforme Deezer, et les auteurs recevront des billets pour les événements Deezer Purple Door ainsi que des cadeaux exclusifs.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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