Conflit entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone : le transfert de Julian Alvarez crée la polémique

Un nouveau conflit majeur éclate dans le football espagnol. Le directeur général de l'Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, a vivement critiqué le FC Barcelone, accusant le club catalan de mensonge et de manque de respect. Le litige fait suite aux rumeurs de transfert entourant l'attaquant argentin Julian Alvarez et aux déclarations inattendues du joueur sur son avenir. C'est ce que rapporte Goal.com.

Il semblerait que la direction de l'Atlético Madrid se prépare à déposer une plainte officielle auprès de la FIFA contre le FC Barcelone. Selon Gil Marín, le club catalan aurait mené des négociations illégales avec un joueur sous contrat. D'après Goal.com, les Madrilènes ont fermement décidé d'utiliser des voies juridiques pour protéger leurs intérêts.

Plainte à la FIFA et négociations illégales

Gil Marín a apporté des précisions lors d'un entretien avec l'agence EFE. « Notre mission est de protéger les intérêts de l'Atlético Madrid. C'est pourquoi nous porterons plainte auprès de la FIFA contre le FC Barcelone pour avoir négocié avec un joueur sous contrat durant la période protégée », a déclaré le dirigeant du club. Selon lui, le club adverse diffuse de fausses informations sur le transfert alors que ses capacités financières sont insuffisantes.

Pour rappel, Julian Alvarez a rejoint l'Atlético Madrid en provenance de Manchester City à l'été 2024 pour environ 81,8 millions de livres sterling. Son contrat avec le club court jusqu'en 2030. Malgré cela, le joueur a récemment laissé entendre dans une interview son souhait de quitter l'équipe.

Déclaration inattendue de Julian Alvarez

Julian Alvarez, actuellement avec l'équipe nationale d'Argentine, a déclaré lors d'un entretien avec ESPN : « Ce n'est peut-être pas le moment d'en parler, mais je ne veux pas non plus me cacher. J'essaie d'être honnête. J'ai discuté avec les dirigeants de l'Atlético Madrid. Je pense que la meilleure solution pour tout le monde est un transfert. Je veux réaliser mes rêves ».

Ces propos ont provoqué la colère de la direction de l'Atlético Madrid. Gil Marín a exprimé son profond regret face à cette déclaration. Il a souligné qu'il était inapproprié de tenir de tels propos le jour où Lionel Messi et l'équipe d'Argentine célébraient leur victoire. Le dirigeant du club a réaffirmé que Julian Alvarez est un élément clé de l'équipe et qu'ils n'ont aucune intention de le vendre.

Selon Gil Marín, le FC Barcelone ment non seulement à l'Atlético Madrid, mais aussi à ses propres supporters. Il accuse les Catalans de distraire le public en parlant de transferts qu'ils ne peuvent pas réaliser. Le départ d'Alvarez, devenu leader de l'équipe avec 20 buts lors de la saison 2025-26, serait une perte majeure pour les Madrilènes, c'est pourquoi le club ne compte pas le laisser partir facilement.