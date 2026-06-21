Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev

·2·Sport
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev

Selon une information relayée par le compte influent sur X (Twitter) Liverpool Hub le club anglais de Liverpool suit de près les performances d'Abbosbek Fayzullayev, milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et du club turc de Başakşehir.

Détails de la rumeur de transfert

Les recruteurs du géant anglais surveillent la star du football ouzbek lors de cette compétition majeure :

  • Sous les projecteurs : Fayzullayev a attiré l'attention du staff technique de Liverpool grâce à son jeu percutant et décisif, tant avec Başakşehir qu'avec son équipe nationale.

  • Briller à la Coupe du Monde 2026 : Actuellement, Abbosbek participe activement à la Coupe du Monde avec l'Ouzbékistan. Il a prouvé son talent de haut niveau en marquant contre la Colombie lors de la première journée.

Une opportunité cruciale

Si les recruteurs anglais continuent de suivre Abbosbek, cet intérêt pourrait se transformer en une offre officielle à l'issue de la Coupe du Monde 2026.

Rappelons que Fayzullayev et l'équipe d'Ouzbékistan disputeront leur prochain match décisif le 23 juin à 22h00 contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. C'est une occasion en or pour notre joueur de briller devant les recruteurs européens.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Coupe du monde : deux médailles d'or supplémentaires pour les boxeurs ouzbeksCoupe du monde : deux médailles d'or supplémentaires pour les boxeurs ouzbeksAujourd'hui, 20:07Fin de l'aventure italienne pour Ashley Cole : l'ancienne star sur le départFin de l'aventure italienne pour Ashley Cole : l'ancienne star sur le départAujourd'hui, 19:52Abduqodir Husanov plus rapide que Mbappé et Son Heung-minAbduqodir Husanov plus rapide que Mbappé et Son Heung-minAujourd'hui, 19:47Le président brésilien plaisante sur Neymar blessé : le footballeur en télétravailLe président brésilien plaisante sur Neymar blessé : le footballeur en télétravailAujourd'hui, 19:36Lamine Yamal sur les traces de Lionel Messi : la star espagnole révèle son nouveau posteLamine Yamal sur les traces de Lionel Messi : la star espagnole révèle son nouveau posteAujourd'hui, 18:51Comment Cristiano Ronaldo est-il protégé des critiques ? Diogo Dalot révèle les secrets de l'équipeComment Cristiano Ronaldo est-il protégé des critiques ? Diogo Dalot révèle les secrets de l'équipeAujourd'hui, 18:19
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?