Selon une information relayée par le compte influent sur X (Twitter) Liverpool Hub le club anglais de Liverpool suit de près les performances d'Abbosbek Fayzullayev, milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et du club turc de Başakşehir.

Détails de la rumeur de transfert

Les recruteurs du géant anglais surveillent la star du football ouzbek lors de cette compétition majeure :

Sous les projecteurs : Fayzullayev a attiré l'attention du staff technique de Liverpool grâce à son jeu percutant et décisif, tant avec Başakşehir qu'avec son équipe nationale.

Briller à la Coupe du Monde 2026 : Actuellement, Abbosbek participe activement à la Coupe du Monde avec l'Ouzbékistan. Il a prouvé son talent de haut niveau en marquant contre la Colombie lors de la première journée.

Une opportunité cruciale

Si les recruteurs anglais continuent de suivre Abbosbek, cet intérêt pourrait se transformer en une offre officielle à l'issue de la Coupe du Monde 2026.

Rappelons que Fayzullayev et l'équipe d'Ouzbékistan disputeront leur prochain match décisif le 23 juin à 22h00 contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. C'est une occasion en or pour notre joueur de briller devant les recruteurs européens.