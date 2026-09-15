Coup dur pour les voyageurs et nouvelles restrictions : ce qui a changé en Thaïlande depuis le 15 septembre

La Thaïlande, l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde, a soudainement révisé ses règles d'entrée pour les touristes étrangers et imposé des restrictions strictes. Conformément à la décision gouvernementale publiée dans la « Royal Gazette », le journal officiel du Royaume, la période d'exemption de visa de 60 jours, en vigueur pour les citoyens de 60 pays, a été réduite de moitié pour passer à 30 jours à compter du mardi 15 septembre. Ce document signifie l'annulation officielle du régime préférentiel de 60 jours accordé en juillet 2024 aux citoyens de 93 pays.

Désormais, les touristes des pays figurant sur cette liste ne pourront séjourner librement sur les côtes du golfe de Thaïlande que pendant un mois. Parallèlement, un nouvel obstacle a été mis en place pour ceux qui pratiquent le « visa run » : l'utilisation des frontières terrestres est désormais limitée à seulement deux fois par an. Pourquoi les autorités de Bangkok ont-elles pris une telle décision, quel sera le sort des touristes déjà arrivés avant le 15 septembre et comment fonctionne la procédure de prolongation d'un mois ?

Fin de l'exemption de 60 jours : détails des nouvelles règles

Points principaux de la décision du gouvernement thaïlandais :

Réduction de moitié : La durée d'exemption de visa pour le tourisme pour les citoyens de 60 pays a été réduite de 60 à 30 jours ;

Annulation de la décision de 2024 : Le régime préférentiel élargi pour 93 pays, introduit en juillet 2024 pour stimuler le tourisme, a perdu sa validité ;

Entrée en vigueur de la décision : Cette mesure, officiellement publiée dans la « Royal Gazette », est pleinement entrée en vigueur le 15 septembre.

La limite du 15 septembre : qui peut rester 60 jours ?

La date d'entrée dans le pays est déterminante :

Ceux arrivés sous l'ancienne règle : Les touristes ayant franchi la frontière thaïlandaise avant le 15 septembre conservent le droit de rester sur le territoire pendant la totalité des 60 jours initialement prévus ;

Ceux arrivés après le 15 septembre : Tous les citoyens entrant dans le royaume à partir de cette date recevront un tampon de 30 jours sur leur passeport ;

Possibilité de prolongation unique : Une fois la période de 30 jours expirée, les touristes peuvent s'adresser officiellement aux services d'immigration thaïlandais pour prolonger leur permis une fois (généralement pour 30 jours supplémentaires).

Coup dur pour le « visa run » : restriction aux frontières terrestres

La pratique consistant à vivre longtemps en Thaïlande en faisant des allers-retours dans les pays voisins est limitée :

Seulement 2 fois par an : Les entrées et sorties sans visa via les postes frontaliers terrestres (vers le Cambodge, le Laos, la Malaisie ou le Myanmar) ne sont désormais autorisées qu'au maximum deux fois par année civile ;

Prévenir le séjour illégal : Par cette restriction, les autorités visent à freiner le flux d'étrangers qui vivent dans le pays pendant des années sous couvert de tourisme et travaillent illégalement ;

Impact sur le secteur touristique : Des milliers de voyageurs qui prévoyaient de passer l'hiver sur les plages et de longs séjours seront désormais contraints d'obtenir des visas spéciaux de longue durée.

La réduction du régime sans visa par la Thaïlande devrait entraîner des changements majeurs sur le marché touristique asiatique et affecter directement la distribution des forfaits touristiques.

Selon vous, la réduction de la période sans visa de 60 à 30 jours et la limitation du « visa run » par le gouvernement thaïlandais auront-elles un impact négatif sur l'attractivité touristique du pays, ou était-ce une mesure nécessaire pour renforcer l'ordre ? 30 jours sont-ils suffisants pour voyager ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette nouvelle cruciale pour les passionnés de voyage avec tous vos amis et proches qui prévoient des vacances !