Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie

·24·Monde
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie

Un incident inhabituel a éclaté dans le district de Milas, province de Muğla en Turquie, après un mariage somptueux. Après trois jours et trois nuits de festivités, il a été rapporté que les bijoux en or portés par la mariée, estimés entre 4 et 5 millions de lires, avaient disparu.

Les proches du marié, ayant constaté l'absence de la mariée et de l'or, ont contacté les autorités. Dans le cadre de l'enquête, la mariée, de nationalité ouzbèke, a été interpellée, mais elle a déclaré ne pas se considérer comme coupable.

La mariée a affirmé qu'elle était partie chez sa mère en emportant seulement 20 pièces d'or et 226 000 lires. Malgré une perquisition à son domicile, les autres objets de valeur signalés comme disparus n'ont pas été retrouvés.

Pour l'instant, l'emplacement des bijoux et de l'or, estimés à 4-5 millions de lires, reste inconnu. L'enquête sur cette affaire se poursuit.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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