Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars

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Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars

Une étrange photo prise il y a quelques années sur la planète Mars a suscité des discussions animées parmi les internautes. La cause en est un objet mystérieux ressemblant à une méduse, capturé par la caméra du rover Curiosity.

C'est ce qu'a rapporté Naked Science.

Il s'avère que l'image étrange a été prise le 20 août 2023 par la caméra de navigation droite du rover Curiosity. Le cliché montre une silhouette inconnue qui semble flotter au-dessus de la surface de Mars. Elle rappelle une tête en forme de dôme avec des parties ressemblant à des tentacules.

Il est intéressant de noter que, seulement 13 secondes avant cette photo, cette « méduse » n'était pas visible du tout. Ce détail a donné lieu à diverses spéculations sur Internet. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une créature invertébrée géante capable de se déplacer à une vitesse incroyable sur la surface martienne.

Cependant, les experts soulignent qu'il ne faut pas se précipiter avec de telles hypothèses.

Qu'est-ce que cet objet étrange en réalité ?

L'hypothèse d'une « méduse » extraterrestre géante ne peut être totalement exclue. Mais les scientifiques affirment que la forme inhabituelle sur l'image peut également s'expliquer par un défaut technique de la caméra.

Selon l'astrophysicien Dr Joseph Farah, l'objet étrange pourrait être apparu à la suite de l'impact d'un rayon cosmique sur le capteur de la caméra.

L'expert a souligné que lorsque l'image est agrandie, on peut voir que les pixels noirs sont parfaitement alignés le long d'une ligne. Cela pourrait expliquer l'aspect inhabituel de l'objet sur l'image.

De plus, cela concorde avec l'absence de l'objet sur le cliché pris juste avant. En d'autres termes, la probabilité d'une anomalie temporaire de la caméra est plus élevée que celle d'une « méduse » apparue et disparue en seulement 13 secondes.

Selon une autre hypothèse, l'image étrange pourrait être le résultat d'un dysfonctionnement électronique ou d'une erreur lors du processus de transmission des données. La publication EarthSky a également avancé cette possibilité.

Les expertsexpliquent que la valeur d'un pixel peut changer à plusieurs étapes du processus, du capteur de la caméra jusqu'au fichier image final généré sur Terre. Il est fort probable qu'une telle modification se produise dans l'électronique de lecture, le stockage des données sur l'ordinateur de bord, la compression de l'image, la transmission vers la Terre ou lors du traitement ultérieur.

Par conséquent, l'objet étrange capturé par la caméra de Curiosity n'est pas, pour l'instant, un signe de vie sur Mars, mais plutôt une anomalie technique liée à la caméra ou au traitement des données.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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