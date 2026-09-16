Thomas Tuchel regrette de ne pas avoir goûté la pelouse après la victoire au Mexique

Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel, a admis un regret inhabituel après l'inoubliable match de barrage disputé l'été dernier contre le Mexique, pays hôte, où son équipe a terminé à dix. Le technicien allemand a exprimé son regret de ne pas avoir goûté un peu de cette pelouse sacrée pour immortaliser la victoire 3-2 à l'Estadio Azteca. Goal.com rapporte que ce match dramatique dans la capitale mexicaine a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire de l'entraîneur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Cette victoire acquise dans des conditions extrêmement difficiles et ce succès lors d'un test exigeant à l'étranger ont laissé Thomas Tuchel en état de choc. Soulignant que la joie de ces moments intenses était indescriptible, le technicien s'est rappelé avoir immédiatement envoyé un message à un ami proche après le coup de sifflet final. Selon lui, il a pensé qu'il aurait dû goûter la pelouse pour ressentir pleinement ces instants avec tout son être.

Unité d'équipe et blessure de Jordan

Dans cette atmosphère électrique, la solidarité et l'esprit d'équipe des joueurs ont été évidents. En particulier, lors des célébrations d'après-match, Jordan Henderson est tombé d'un panneau publicitaire et s'est cassé le bras, ce qui en est un exemple frappant. Dans une interview officielle pour la FA, l'entraîneur a raconté à Daniel Sturridge avec une grande fierté que les joueurs sont intervenus sans une seconde d'hésitation, formant immédiatement un bouclier protecteur autour de Jordan.

Ces moments difficiles et joyeux ont renforcé l'atmosphère au sein de l'équipe, servant de base solide pour les grandes compétitions à venir, notamment l'Euro 2028. En réfléchissant à cette culture positive dans le vestiaire, le sélectionneur a souligné que les joueurs sont désormais véritablement ses protégés et que ce processus a renforcé leur lien.

Plans futurs et Ligue des Nations

Thomas Tuchel, qui ne cache pas sa satisfaction de diriger une équipe soudée par les succès et les épreuves, a évoqué la préparation des nouveaux défis à venir. Il a noté que la préparation pour la Coupe du Monde aux États-Unis avait été ardue, mais qu'elle était beaucoup plus favorable pour le Championnat d'Europe.

Selon la source, sur les 10 matchs disputés lors du Mondial aux États-Unis, 8 se sont soldés par des victoires, 1 par un nul et 1 par une défaite douloureuse. Cette expérience et ces résultats serviront de base solide pour l'avenir. L'équipe d'Angleterre se concentre désormais sur les quatre prochains matchs de la Ligue des Nations dans la division supérieure.