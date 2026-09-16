Alors que le Moyen-Orient traverse une phase dangereuse marquée par des affrontements géopolitiques, des attaques de drones et des coalitions opposées, l'un des discours les plus controversés et les plus incisifs de l'histoire revient au centre de l'attention internationale. En 2019, le chef du mouvement « Ansar Allah » (Houthis) au Yémen, Abdul-Malik al-Houthi, Arabie saoudite a adressé des mots au prince héritier et dirigeant de facto, Mohammed ben Salmane, qui résonnent à nouveau sur les réseaux sociaux et dans les cercles analytiques à la lumière des réalités actuelles. À l'époque, le chef houthi avait fermement affirmé qu'il était impossible de gagner cette guerre, malgré les immenses ressources financières de Riyad, ses armes de pointe et ses puissants alliés occidentaux.

« Même si la mer, la terre, le pétrole, l'argent, les mercenaires, les États-Unis, Israël, la Grande-Bretagne, la France et toute la coalition arabe sont de votre côté, vous ne pourrez pas gagner », avait déclaré al-Houthi, citant le facteur spirituel et religieux comme raison principale de sa conviction. Des années plus tard, alors que l'Arabie saoudite multiplie les efforts diplomatiques pour obtenir un soutien militaire et que la situation autour de la mer Rouge se complexifie, ce discours soulève des questions encore plus urgentes.

Alors, quelle logique politique et militaire se cachait derrière cette déclaration percutante de 2019 ? La guerre au Yémen a-t-elle prouvé les limites des armées modernes, et comment ce discours reflète-t-il la crise actuelle au Moyen-Orient ?

« Vous avez tout, mais... » : La déclaration ouverte d'Abdul-Malik al-Houthi

Le contenu principal du message du chef houthi à Mohammed ben Salmane :

Énumération complète des forces matérielles : Al-Houthi a ouvertement reconnu que la coalition dirigée par l'Arabie saoudite disposait de voies maritimes, de frontières terrestres, de réserves pétrolières infinies et de milliers de milliards de dollars de capital financier ;

L'encerclement des alliés mondiaux : Le discours souligne que les États-Unis, Grande-Bretagne, la France, Israël et les pays arabes fournissent à l'Arabie saoudite des armes, des renseignements et un soutien politique en tant que coalition ;

Conclusion décisive : « Même si tout cela est avec vous, vous ne gagnerez jamais, j'en suis absolument convaincu. Parce qu'Allah n'est pas avec vous ! » — a déclaré le chef du mouvement de résistance armée yéménite.

La réalité de 2019 et aujourd'hui : L'histoire se répète-t-elle ?

Comment l'équilibre militaire au Moyen-Orient a-t-il changé au fil des ans :

La période après les frappes sur « Aramco » : 2019 fut une période complexe où les infrastructures pétrolières majeures de l'Arabie saoudite ont été frappées par des drones et des missiles, ébranlant le marché mondial du pétrole ;

La vulnérabilité des armes à plusieurs milliards de dollars : Malgré l'équipement des systèmes de défense Patriot et THAAD les plus avancés des États-Unis, les drones bon marché et les tactiques de guérilla n'ont souvent pas permis de maintenir la supériorité stratégique ;

La contrainte aux négociations de paix : Le conflit sanglant qui a duré des années a fini par pousser l'Arabie saoudite à arrêter les opérations militaires actives au Yémen et à entamer des négociations de trêve directes avec les Houthis.

Idéologie et guerre moderne : Que disent les analystes militaires ?

Les expertset leurs analyses géopolitiques et psychologiques :

Le phénomène de la guerre asymétrique : Selon les experts militaires, cette déclaration d'Abdul-Malik al-Houthi est devenue un exemple montrant que dans les guerres modernes, on ne peut pas gagner uniquement avec de l'argent, des technologies modernes et des troupes mercenaires, et que le moral idéologique et la tactique flexible sont les forces décisives ;

Le blocus actuel en mer Rouge : La capacité actuelle des Houthis à combattre les navires de commerce mondiaux et les destroyers militaires internationaux en mer Rouge est considérée comme la suite des revendications de 2019 ;

La nouvelle stratégie de sécurité saoudienne : Aujourd'hui, Riyad tente prudemment d'éviter d'entrer dans un nouveau conflit militaire à grande échelle avec les Houthis et cherche à maintenir l'équilibre par des voies diplomatiques.

Ce discours incisif d'Abdul-Malik al-Houthi en 2019 résonne aujourd'hui dans la politique du Moyen-Orient comme un message symbolique rappelant que la technologie militaire et la richesse ne déterminent pas toujours le résultat final.

Selon vous, la guerre de longue durée au Yémen et l'équilibre des forces ont-ils prouvé que la richesse matérielle et les alliés puissants ne suffisent pas à la victoire militaire ? Pourquoi les pays les plus riches du monde et les armées les plus puissantes n'ont-ils pas réussi à briser complètement la résistance armée au Yémen pendant des années ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cette analyse de ce discours célèbre de l'histoire du Moyen-Orient avec tous les passionnés d'histoire, de politique et de géopolitique !