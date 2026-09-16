Xiaomi, Oppo, Vivo et Honor lancent un standard commun de transfert de fichiers

·3·Technologie
Xiaomi, Oppo, Vivo et Honor lancent un standard commun de transfert de fichiers

Les grandes marques du marché des smartphones ont introduit une nouvelle technologie qui simplifie radicalement le processus d'échange de données. Selon Ixbt.com, l'alliance Inter-Transfer Alliance a annoncé le standard technique Tap to Transfer, permettant de transférer des fichiers entre les appareils Xiaomi, Oppo, Vivo et Honor d'un simple contact. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de partager rapidement de gros volumes de données au quotidien, sans étapes superflues. Selon les experts, cette solution rend l'interaction entre les smartphones de différents écosystèmes beaucoup plus pratique.

Principe de fonctionnement et capacités techniques

Le standard Tap to Transfer repose sur une combinaison de deux technologies principales : le NFC et une connexion P2P directe via Wi-Fi. Pour connecter les appareils, il suffit aux utilisateurs de rapprocher leurs panneaux arrière.

Ensuite, les smartphones confirment automatiquement la connexion et les données commencent à être transférées via un canal Wi-Fi haut débit. Aucune application supplémentaire n'est requise pour le processus, ce qui permet d'économiser un temps précieux.

Avantages et projets futurs

Selon les développeurs, Tap to Transfer fonctionne sans connexion à un réseau externe et ne consomme pas de données mobiles. Cette fonctionnalité est particulièrement importante pour le transfert de photos et de vidéos volumineuses sans internet ni restrictions.

La nouvelle technologie a été développée et testée conjointement par les équipes d'ingénierie de Xiaomi, Oppo, Vivo et Honor. Les premiers appareils compatibles commenceront à recevoir cette fonctionnalité via des mises à jour système à partir de la mi-octobre de cette année.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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