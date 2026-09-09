Un crocodile attaque et tue un employé de zoo

Dans la ville de Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, « Adventure Park » a été le théâtre d'un incident tragique. Un crocodile a attaqué un employé du zoo, le blessant grièvement, ce qui a entraîné son décès. C'est ce qu'a rapporté le « Daily Mail ».

Il est rapporté que l'incident a eu lieu l'après-midi du 5 septembre. Alors que l'employé donnait du poulet au crocodile, l'animal a mordu sa jambe et l'a entraîné dans l'eau. Ensuite, le crocodile a fait tourner sa proie selon une méthode appelée « le tourbillon de la mort » .

Au moment de l'attaque, un autre employé s'est approché du crocodile et a tenté de sauver son collègue en le frappant à la tête. Un visiteur du zoo a également essayé d'aider l'employé attaqué en lui tendant un bâton à travers la clôture.

Un témoin de l'incident, Koibuga Remdi,a déclaré que le crocodile n'a pas lâché l'employé pendant environ une heure.

« Beaucoup d'entre nous ont vu la scène, mais nous avions très peu de chances de l'aider. Notre seule option était d'appeler la police pour demander de l'aide », a-t-il déclaré.

À l'arrivée de la police, le personnel de l'« Adventure Park » a commencé à vider le bassin où est gardé le crocodile pour faciliter les opérations de sauvetage. L'employé attaqué avait perdu beaucoup de sang.

L'un des témoins a indiqué que la police avait tiré plusieurs coups de feu pour arrêter le crocodile.

« Le crocodile n'est pas mort après le premier coup de feu. La police a tiré plusieurs fois. Ce n'est qu'après le 11e coup de feu que le crocodile est mort », a déclaré le témoin.

Par la suite, l'employé a été secouru et transporté à l'hôpital. Cependant, malgré les efforts des médecins, il est décédé le matin du 6 septembre des suites de ses blessures. Selon les informations, l'employé décédé travaillait dans ce zoo depuis près de deux ans .

Quelques mois avant cette attaque tragique, plusieurs vidéos montrant des employés du zoo s'approchant de très près des crocodiles avaient circulé sur les réseaux sociaux.

Dans l'une d'elles, on voit un employé se tenir à quelques centimètres seulement du visage d'un crocodile géant et éclabousser l'animal. Ensuite, il s'assoit sur le crocodile et le tire par le cou.

Dans une autre vidéo, un employé pose un pied sur le dos d'un grand crocodile et montre aux spectateurs le processus de nourrissage de l'animal.

Dans une autre encore, un employé touche le museau d'un crocodile géant et se tient devant ses mâchoires. Ces images ont mis en lumière les interactions dangereusement proches entre le personnel du zoo et les grands prédateurs.

Actuellement, le zoo « Adventure Park » de Port Moresby a été fermé pour une durée indéterminée. Une enquête est en cours concernant cet incident.