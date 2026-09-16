Xi Jinping arrive à Washington : Trump prépare-t-il un accord massif avec la Chine ?

Un tournant politique inattendu et mondial approche dans la guerre commerciale qui dure depuis des années entre les deux géants économiques mondiaux, les États-Unis et la Chine. Selon des informations relayées par l'agence influente Bloomberg, citant ses sources, le président américain Donald Trump et le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, discutent activement de la possibilité de réduire les droits de douane sur une série de produits stratégiques à la veille de leur rencontre historique en tête-à-tête à Washington. La visite officielle du dirigeant chinois dans la capitale américaine est prévue pour le 24 septembre, ce qui constituera une réponse appropriée à la visite effectuée par Trump à Pékin en mai dernier avec une importante délégation commerciale.

Selon les initiés, la probabilité de prolonger la trêve commerciale conclue entre Pékin et Washington prend une forme de plus en plus concrète, et les mesures attendues prévoient un allègement des droits de douane réciproques sur près de 30 milliards de dollars de marchandises. En particulier, la réouverture du marché chinois aux ressources énergétiques et aux produits agricoles américains est devenue le thème principal de l'ordre du jour. Afin de finaliser le texte de l'accord décisif, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, s'assoira à la table des négociations spéciales avec le vice-Premier ministre du Conseil des affaires d'État de la RPC, He Lifeng, ce week-end.

Alors, quel sera l'impact de la réduction des droits de douane de 30 milliards de dollars sur le marché mondial, qu'exige Trump de Pékin concernant les terres rares, et la rencontre du 24 septembre pourra-t-elle sauver l'économie mondiale de la crise ?

« Une trêve de 30 milliards de dollars » : sur quoi les parties s'entendent-elles ?

Les principaux axes de l'accord commercial révélés par Bloomberg :

Direction / Indicateur Conditions de l'accord et plans Détails Volume total de l'allègement ~30 milliards de dollars Programme de réduction des droits de douane réciproques précédemment élaboré entre les deux pays Groupes de produits principaux Ressources énergétiques et produits agricoles Réduction des droits de douane chinois sur le pétrole américain, le GNL et les exportations agricoles Date du sommet décisif 24 septembre 2026 Visite officielle de Xi Jinping à Washington et entretien personnel avec Trump Réunion préparatoire Ce week-end Rencontre entre le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et le vice-Premier ministre de la RPC He Lifeng

« Pétrole, gaz et intérêts des agriculteurs » : que gagne Washington ?

Exigences économiques de l'administration Trump et bénéfices attendus :

Voie ouverte aux transporteurs d'énergie américains : L'assouplissement des obstacles imposés par la Chine aux ressources énergétiques américaines permettra aux entreprises énergétiques américaines de vendre des millions de tonnes de pétrole et de GNL sur le plus grand marché d'Asie ;

Salut pour les agriculteurs américains : La levée des droits de douane sur les produits agricoles, en particulier le soja et les céréales, constituera un puissant levier financier pour les États agricoles américains qui soutiennent Trump ;

Équilibrage de la balance commerciale : Washington cherche à réduire l'énorme fossé économique entre les États-Unis et la Chine en activant les mécanismes des conseils bilatéraux de commerce et d'investissement.

« Terres rares » et ultimatum à Pékin : la boîte noire des négociations

La lutte stratégique derrière la rencontre des ministres des Finances :

Les exigences de Scott Bessent et Jamieson Greer : Lors des discussions fin juillet, le secrétaire au Trésor américain et le représentant au commerce ont clairement indiqué que Washington attendait de Pékin qu'il remplisse sans condition tous ses engagements concernant les métaux de terres rares ;

Haute technologie et semi-conducteurs : Alors que la Chine contrôle la majeure partie de l'extraction et du traitement mondiaux des terres rares, l'équipe de Trump impose comme condition la prévention des ruptures d'approvisionnement de cette matière première essentielle pour l'industrie américaine ;

Le geste diplomatique de Pékin : La direction chinoise, qui a accueilli Trump dans sa capitale en mai, a l'intention d'atténuer la pression de la guerre commerciale et d'obtenir un assouplissement des restrictions technologiques imposées aux exportations du pays grâce au sommet de Washington du 24 septembre.

L'entretien entre Xi Jinping et Donald Trump prévu le 24 septembre à Washington pourrait non seulement réchauffer les relations froides entre les deux plus grandes économies mondiales, mais aussi donner une impulsion au début d'une nouvelle ère pour le commerce international et les marchés mondiaux.

Selon vous, cet accord entre Trump et Xi Jinping pourra-t-il mettre fin définitivement à la guerre commerciale entre les deux grandes puissances, ou s'agit-il d'une trêve tactique temporaire ? Quel impact positif la baisse des droits de douane de 30 milliards de dollars et l'ouverture des flux énergétiques auront-ils sur l'économie mondiale et les marchés d'Asie centrale ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cette analyse de ce tournant historique de la géoéconomie mondiale avec tous vos collègues et partenaires commerciaux !