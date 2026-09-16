Les LG Smart TV enregistrent-elles les conversations des utilisateurs ? La réponse officielle de la marque

Ces derniers jours, des rapports ont circulé dans les médias étrangers et sur Internet affirmant que les téléviseurs LG Smart TV enregistreraient secrètement les conversations privées des utilisateurs, stockeraient les données dans la mémoire interne et les transmettraient à des serveurs. Ces allégations en Ouzbékistanont également suscité des inquiétudes et des discussions animées parmi de nombreux utilisateurs.

Pour clarifier la situation, LG Electronics Uzbekistan a publié une déclaration officielle affirmant que ces informations sont fausses et a expliqué en détail le fonctionnement du système de commande vocale et de traitement des données des téléviseurs.

Pas d'enregistrement permanent : comment fonctionne la commande vocale ?

Selon les informations officielles fournies par l'entreprise, les téléviseurs LG Smart TV n'enregistrent pas en continu les conversations quotidiennes des utilisateurs et ne les transmettent pas aux serveurs :

Activation uniquement sur demande : Le processus de conversion de la parole en texte ne démarre que lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton de commande vocale de la télécommande ou prononce une phrase clé spécifique.

Analyse locale : Pour reconnaître la phrase clé, les données audio sont traitées directement sur le téléviseur (localement). Si la phrase clé n'est pas prononcée, l'audio n'est pas enregistré, ne fait pas l'objet d'une conversion en texte et n'est pas envoyé vers des réseaux tiers.

Aucune collecte hors ligne : Les allégations selon lesquelles les sons seraient stockés dans la mémoire interne en cas de coupure réseau puis envoyés au serveur une fois la connexion rétablie ont été démenties. Les journaux techniques (logs) ne concernent que des situations spécifiques où une requête vocale active a été effectuée et ne sont pas liés à un enregistrement audio permanent.

Système ACR et sécurité des données personnelles

L'un des aspects les plus mentionnés dans les médias est la technologie ACR (Automatic Content Recognition). LG a également clarifié les inquiétudes entourant cette fonction :

Désactivé par défaut : Des fonctions telles que l'ACR, la reconnaissance vocale et la publicité personnalisée basée sur les centres d'intérêt sont des options supplémentaires et ne sont pas activées automatiquement (par défaut) sur le téléviseur.

Contrôle utilisateur : L'activation ou la désactivation de ces fonctions dépend entièrement de l'utilisateur. Chaque client peut retirer son consentement à tout moment via les paramètres du téléviseur.

Pas de capture d'écran ou vidéo : Le système ACR identifie le type de contenu visionné uniquement via l'audiofingerprinting (empreinte audio). Le système ne collecte pas de captures d'écran, d'enregistrements vidéo ou de sons ambiants dans la pièce.

Conclusion de LG

LG Electronics souligne que la confidentialité et la protection des données personnelles des utilisateurs sont l'un des principes fondamentaux du développement de ses produits, et appelle le public à ne pas se fier aux informations vagues ou non vérifiées. L'entreprise a déclaré qu'elle continuait d'améliorer la sécurité des données et la transparence.