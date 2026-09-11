Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?

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Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?

Dans la ville de Mardan, au Pakistan, vit Arbab Khizer Hayat, qui attire l'attention de beaucoup par son apparence et sa carrure imposante. Sur Internet, il est connu sous le pseudonyme de Khan Baba . Cet homme de 34 ans mesure 190 centimètres et pèse 436 kilos. Il affirme ne pas avoir honte de son corps, mais en être fier, se considérant comme l'homme le plus fort du monde.

Pourquoi Khan Baba se considère-t-il comme un colosse ?

Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant Khan Baba tirant un tracteur d'une seule main. Il considère cela comme un simple échauffement.

Dans une interview accordée à des journalistes, le Pakistanais a déclaré avoir participé à une compétition d'haltérophilie au Japon en 2012. Selon lui, il y aurait soulevé 5 000 kilogrammes. Khan Baba a même affirmé que même Hulk n'aurait pas pu soulever un tel poids.

Comment a-t-il atteint un poids de 436 kilogrammes ?

Jusqu'à l'âge de 18 ans, Khan Baba semblait être un jeune homme ordinaire. Ensuite, son poids a commencé à augmenter de façon spectaculaire. Au lieu de consulter des médecins, il a décidé de devenir encore plus grand et a adopté un régime alimentaire intensif.

Aujourd'hui, son apport calorique quotidien dépasse les 10 000 calories. Au petit-déjeuner, il consomme en une seule fois 36 œufs, 4 poulets et 3 kilogrammes de viande rouge. Il accompagne le tout de 5 litres de lait.

Un homme très corpulent en vêtements noirs, portant des médailles autour du cou, est assis.

L'homme affirme que son surpoids ne lui cause pas de grands désagréments. Le problème principal est le transport : il ne rentre pas dans une voiture ordinaire. C'est pourquoi Khan Baba a acheté un énorme SUV.

Il est devenu une célébrité dans la ville de Mardan. Les passants lui demandent de prendre des photos avec lui, et les chaînes de télévision locales l'invitent régulièrement pour des interviews.

Il veut monter sur le ring

Khan Baba lie son avenir au sport. Il prévoit de monter sur le ring, de devenir lutteur et de remporter des compétitions de catch. Il est convaincu que sa carrure imposante et sa force l'aideront à réussir.

Cependant, tout le monde ne croit pas à sa force. Des experts ayant étudié les vidéos de Khan Baba ont attiré l'attention sur sa façon de s'habiller. Il porte toujours des vêtements larges, semblables à des robes. Sur certaines images, on peut voir des rembourrages spéciaux sur sa poitrine et ses épaules. Ils pourraient donner l'impression que le haut du corps est plus imposant et dissimuler le ventre. Pour cette raison, ses dimensions réelles ne sont pas claires.

Le record de Khan Baba concernant le soulèvement de 5 tonnes a également été remis en question par des experts. Les utilisateurs des réseaux sociaux lui conseillent de s'occuper d'abord de sa santé avant de tester sa force sur le ring.

Outre le cas de Khan Baba, un autre incident lié au surpoids a été observé en Indonésie. Là-bas, un enfant de 10 ans pèse 192 kilogrammes. Pour l'enfant, ce poids n'est pas une fierté, mais un grave problème de santé.

Хон БобоПокистонMardanЯпония атлетика мусобақаси
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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