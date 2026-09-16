Une blogueuse condamnée à mort en Iran : son affaire choque l'opinion publique

Il a été rapporté que la blogueuse iranienne Marziyeh « Sevda » Ebrohimi Shamsobodiy a été condamnée à mort en Iran. Elle a été jugée pour insulte au Guide suprême du pays, activités médiatiques et de propagande contre la sécurité nationale, ainsi que pour plusieurs autres chefs d'accusation. Ces informations ont été communiquées par « Iran International » et des organisations de défense des droits de l'homme.

Il est précisé que Shamsobodiy est actuellement détenue dans la prison de Bandar-Abbas. Elle a été condamnée à mort par la 3e chambre du tribunal révolutionnaire de Bandar-Abbas pour le crime de « corruption sur terre » (« corruption on earth »).

Son dossier comprend des accusations telles que l'insulte au Guide suprême, la participation à des activités médiatiques et de propagande contraires à la sécurité nationale, ainsi que la réalisation d'activités de renseignement et de sécurité au profit de « gouvernements ennemis ».

En outre, la blogueuse a été accusée d'avoir filmé à distance le site d'une frappe de missile près d'une installation militaire et d'avoir envoyé ces images à une organisation médiatique de langue persane opérant en dehors de l'Iran. Les organisations de défense des droits de l'homme ont indiqué que cet événement a été utilisé comme preuve dans son dossier.

Curieusement, avant son arrestation, la blogueuse avait laissé l'un de ses derniers messages sur sa page de réseau social à ses quelque 10 000 abonnés. Ce post, publié le 23 février, était sa dernière publication avant son incarcération.

Ce message était présenté sur un fond noir avec des images d'une colombe blanche et d'une rose rouge. Dans le post, la blogueuse déclarait avoir choisi la voie en laquelle elle croyait. Ce message attire encore plus l'attention dans le contexte des nouvelles concernant sa condamnation.

Selon les informations, en plus de la peine de mort, le tribunal lui a également infligé des peines de prison allant de 2 à 5 ans Il a également été décidé de confisquer ses biens et de restreindre son accès à certains services publics et étatiques.

L'avocat de Shamsobodiy aurait été informé de la décision de peine de mort le 23 août. Certains rapports indiquent que le verdict a été rendu par le juge Hojahasanī du tribunal révolutionnaire de Bandar-Abbas.

Des informations ont également circulé selon lesquelles, après son arrestation, la blogueuse a été maintenue en cellule d'isolement pendant 20 jours et a subi une forte pression lors des interrogatoires.

Shamsobodiy est née à Arak, a grandi à Téhéran et a ensuite vécu à Bandar-Abbas. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, elle vit avec la sclérose en plaques depuis plusieurs années. Il a été rapporté qu'elle souffre également d'autres maladies telles que le psoriasis, la narcolepsie et des douleurs gastriques.

Selon HRANA, sa santé s'est détériorée en prison. La source indique que la présence simultanée de plusieurs maladies a accru les inquiétudes concernant sa situation en détention.

La condamnation de Shamsobodiy intervient à un moment où les inquiétudes internationales concernant l'application de la peine de mort en Iran pour des affaires liées à la politique et à la sécurité s'intensifient.

L'organisation de défense des droits de l'homme Iran Human Rights a rapporté qu'au moins 29 personnes arrêtées en lien avec les manifestations de janvier ont été exécutées depuis mars. Le centre Abdorrahman Boroumand, basé aux États-Unis, a déclaré avoir documenté 950 cas d'exécution en Iran jusqu'à fin août 2026. Selon l'organisation, parmi les personnes exécutées figurent au moins 20 femmes et 30 manifestants.

Actuellement, HRANA a indiqué qu'au moins huit femmes attendent leur exécution dans les prisons iraniennes dans le cadre de diverses affaires liées à la politique, à la sécurité et aux manifestations. Shamsobodiy est également répertoriée comme l'une de ces personnes.