Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique

Des rapports faisant état d'un incident tragique impliquant un python et un enfant au Vietnam circulent largement sur les réseaux sociaux. Il est allégué qu'un python gardé comme animal de compagnie aurait avalé un enfant. Cette nouvelle a suscité une vive inquiétude au sein de la population.

Les informations diffusées indiquent que l'incident s'est produit au Vietnam et que le python était élevé comme animal domestique.

Préoccupation majeure : garder des animaux sauvages, en particulier de grands serpents, à domicile peut présenter un risque grave. Les pythons peuvent atteindre une taille imposante et posséder un instinct de prédateur puissant. Par conséquent, les élever comme de simples animaux de compagnie soulève de sérieuses questions de sécurité.