Lors d'une rencontre comptant pour la Ligue des champions de l'AFC, l'équipe d'Al-Nassr a subi une défaite humiliante face au club émirati d'Al-Ain. Selon Goal.com, l'équipe étoilée saoudienne s'est inclinée 0-4 sur le terrain adverse. Ce résultat marque la plus lourde défaite de la carrière de l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo au Moyen-Orient, rapporte Goal.com rapporte .

En difficulté dès le début de la compétition, Al-Nassr n'a pas pu résister à la domination de son adversaire. Les joueurs d'Al-Ain, doubles champions d'Asie, ont clairement imposé leur supériorité sur le terrain. La rencontre a été sous le contrôle total des hôtes, et l'équipe saoudienne a encaissé un coup dur suite à des erreurs défensives flagrantes.

Moments clés et buts

Le score a été ouvert dès la 25e minute. Soufiane Rahimi a marqué pour les hôtes, donnant l'avantage à son équipe. En début de seconde période, les attaques d'Al-Ain ont porté leurs fruits et le même Soufiane Rahimi a inscrit son deuxième but personnel, ainsi que le deuxième de son équipe, après l'heure de jeu.

La situation s'est encore aggravée pour les visiteurs. À 18 minutes de la fin, son frère, Soufiane Rahimi, a marqué pour la troisième fois contre Al-Nassr. Par la suite, en plus d'être buteur, Soufiane a délivré une passe décisive à Georgios Giakoumakis, fixant le score final à 0-4.

Visant son 980e but en carrière, Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, n'a pas réussi à améliorer ses statistiques cette fois-ci. La star portugaise a tenté de réduire le score sur coup franc en fin de match, mais sa frappe puissante a été facilement écartée par le gardien d'Al-Ain, Khalid Eisa.

Responsabilité de l'entraîneur et antirecord

Après la défaite, l'entraîneur d'Al-Nassr a assumé l'entière responsabilité de la mauvaise performance de l'équipe. Lors de la conférence de presse d'après-match, il a reconnu que les joueurs avaient fait de leur mieux, mais que l'équipe avait globalement livré une prestation médiocre.

Selon Goal.com, ce résultat est la plus lourde défaite enregistrée par Cristiano Ronaldo depuis août 2022. À l'époque, son ancien club, Manchester United, avait été battu sur le même score de 0-4 par Brentford en Premier League anglaise.