Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain

Aux Pays-Bas, un ânon miniature de deux semaines a disparu, pour être retrouvé un jour plus tard abattu à l'endroit même où il avait été vu pour la dernière fois. L'ânon, à la robe rousse rare, Pleuntje a disparu du refuge pour ânes le lundi 7 septembre au soir.

Six personnes ont cherché le petit animal pendant plusieurs heures. Elles ont mené les recherches jusqu'à 01h30 du matin et ont repris dès l'aube. Cependant, aucune trace de Pleuntje n'a été trouvée.

Pourtant, mardi après-midi, son corps a été découvert à l'endroit même où l'animal avait disparu. Bien que le personnel du refuge ait inspecté la zone des dizaines de fois, rien n'avait été détecté auparavant.

Pleuntje a été retrouvé avec une blessure par balle à la poitrine. Il présentait également de graves blessures au cou, aux pattes et aux yeux.

La propriétaire du refuge, Marlxene Muvs, suppose que les voleurs ont escaladé la clôture, enlevé l'ânon et l'ont emmené dans un véhicule préparé. Réalisant peut-être qu'il était difficile à vendre, ils ont pu ramener le corps sur les lieux.

Pleuntje n'avait ni puce électronique, ni passeport, ni documents de vaccination. Il était donc difficile de le vendre sur le marché noir. Pourtant, le prix des ânes miniatures avec papiers peut atteindre 13 000 livres sterling. atteindre.

Pleuntje vivait au refuge Stichting Het Ezelpaleis à Baarle-Nassau, aux Pays-Bas. Cet établissement s'occupe de protéger les ânes abandonnés.

La propriétaire du refuge a fermé le site vers 19h30. À son retour pour nourrir le troupeau, elle a remarqué la disparition de Pleuntje.

Pendant les recherches, une récompense de 850 livres sterling avait été offerte. Les appels à témoins pour retrouver l'ânon ont été diffusés aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en France.

Cependant, mardi vers 13h00, alors que Muvs faisait visiter le refuge à des invités, elle a découvert le corps de Pleuntje.

« Il était couché sur le côté, avec une blessure par balle à la poitrine. Nous avions traversé ce champ 50 fois », a-t-elle déclaré.

Selon les informations, la balle est entrée par la cuisse gauche de l'ânon et est ressortie par le côté droit de sa poitrine. Il présentait également des blessures au cou et aux pattes, ainsi que des signes de dommages graves à l'un de ses yeux.

Muvs pense que Pleuntje a été délibérément ciblé en raison de sa couleur rousse unique. Aucun autre poulain n'a été touché.

« Ils devaient être des professionnels. Qui ferait une chose pareille à un ânon qui n'a même pas encore ses dents ? », s'est interrogée la propriétaire du refuge.

Le refuge dispose de caméras de surveillance, mais aucune ne couvre entièrement la zone de pâturage. Toute personne ayant vu ou entendu quelque chose de suspect lundi soir est priée de contacter les autorités.