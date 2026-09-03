Ronaldo serait choqué par les 9 millions de dollars dépensés par son fils en une semaine

La star portugaise du football Cristiano Ronaldoaurait vu son fils de 16 ans dépenser plus de 9 millions de dollars en une semaine via sa carte de crédit. C'est ce qu'a rapporté la publication turque « Haberler ».

Selon la publication, Ronaldo avait autorisé son fils à utiliser sa carte de crédit pendant un certain temps. Cependant, après avoir constaté une transaction de 1,8 million de dollars sur son compte bancaire, le footballeur a décidé de vérifier les dépenses.

L'enquête aurait révélé que son fils avait dépensé plus de 9 millions de dollars au total en une semaine pour des supercars et d'autres objets de luxe.

Suite à cela, Ronaldo aurait contacté son équipe pour bloquer sa carte de crédit et restreindre l'accès de son fils à ses comptes.

Cependant, ces informations n'ont pas encore été Cristiano Ronaldo ou par ses représentants officiellement confirmées.

Pour information, Cristiano Ronaldo Junior pratique le football comme son père et évolue dans le système de jeunes d'Al-Nassr.