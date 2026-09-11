La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer

En raison de la variation de la vitesse de rotation de la Terre, le système horaire mondial pourrait changer à l'avenir. Les scientifiques proposent de dissocier le temps universel de la rotation terrestre. Cette étude a été publiée dans la revue « Naked Science ».

Il est noté qu'actuellement, depuis 1972, le temps universel coordonné (UTC) est utilisé. Ce système est synchronisé sur des horloges atomiques. Cependant, la vitesse de rotation de la Terre n'est pas constante, ce qui crée un décalage entre le temps atomique et le temps solaire.

Pour corriger cet écart, depuis 1972, 27 « secondes intercalaires » ont été ajoutées. En d'autres termes, des ajustements d'une seconde ont été effectués pour aligner le système horaire sur la rotation terrestre.

Mais ces dernières années, l'accélération de la rotation terrestre change la donne. Il est désormais nécessaire, au contraire, de supprimer une seconde, c'est-à-dire d'introduire une « seconde intercalaire négative ». C'est devenu une nécessité.

Les scientifiques s'inquiètent de l'impact d'un tel changement sur les systèmes technologiques modernes, car une « seconde intercalaire négative » n'a jamais été utilisée. De nombreux logiciels ont été conçus en tenant compte de l'ajout possible d'une seconde.

Selon les experts, cela pourrait provoquer des pannes techniques à grande échelle dans les systèmes de communication et de navigation par satellite.

Selon les informations, pour résoudre ce problème, les scientifiques proposent de séparer le temps atomique du temps solaire. Avec cette approche, les deux systèmes divergeront progressivement. Après des centaines d'années, ils pourront être réalignés à l'aide d'une « heure intercalaire ».

En octobre de cette année, à Versailles, la Conférence générale des poids et mesures se tiendra. Une décision importante concernant l'avenir de la « seconde intercalaire » pourrait y être prise.

Si cette proposition est approuvée, le nouveau système devrait entrer en vigueur le 20 mai 2027. Par la suite, l'utilisation des « secondes intercalaires » cessera et le temps atomique s'éloignera progressivement du temps solaire.

Selon les calculs, l'écart entre les deux systèmes pourrait atteindre une heure en 1000 ans. Bien que cela ne soit pas perceptible dans la vie quotidienne, il s'agit d'un changement majeur pour les systèmes technologiques mondiaux.