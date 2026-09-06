En Afghanistan, une fillette de 6 ans a été mariée à un homme de 60 ans pour 200 000 roupies

Dans la province de Helmand en Afghanistan, il a été rapporté qu'une fillette de 6 ans a été mariée à un homme de 60 ans en échange de 200 000 roupies pakistanaises. C'est ce qu'a rapporté 8AM Media.

Selon les informations, l'incident s'est produit dans le district de Garmser. Le bureau de presse des Taliban de la province de Helmand a indiqué que le père de la fillette, en raison de problèmes financiers, a donné son enfant à un homme de 60 ans contre 200 000 roupies pakistanaises. La déclaration officielle mentionne également que le père est dépendant aux stupéfiants.

Par la suite, l'affaire a été transmise au tribunal. Selon les responsables des Taliban, le tribunal a examiné le dossier et a annulé le mariage de la fillette de 6 ans.

Par ailleurs, des rapports ont circulé concernant le projet de marier une fillette de 8 ans à un homme de 80 ans dans le district de Nad Ali, à Helmand. Grâce à l'intervention des autorités locales, ce mariage aurait été empêché avant d'avoir lieu.

Ces deux cas démontrent une fois de plus que le problème du mariage des enfants et des unions forcées persiste en Afghanistan. Les organisations internationales et les défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent du fait que la pauvreté et les opportunités d'éducation limitées pour les filles dans le pays augmentent les risques de mariage précoce.