Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent

Dans la mer vit une créature si étrange que quiconque la voit pourrait la prendre pour un serpent ou un monstre légendaire. Ce poisson, reconnaissable à son corps long et rubané ainsi qu’à ses nageoires rouges « poisson de l’Apocalypse » est connu sous ce célèbre surnom.

En réalité, son nom scientifique est régalec et il vit principalement dans les profondeurs des océans. Son apparence est très inhabituelle : son corps est long et brillant, tandis que sa tête porte des nageoires rougeâtres. Certains spécimens de grande taille peuvent atteindre plusieurs mètres.

Pourquoi l’appelle-t-on « poisson de l’Apocalypse » ?

Ce nom est lié non pas à l’apparence du poisson, mais aux croyances anciennes qui l’entourent.

Dans le folklore japonais, le régalec était considéré comme un messager envoyé par le palais du dieu de la mer. Son apparition près de la surface était interprétée comme un signe annonciateur de grandes catastrophes, comme un séisme ou un tsunami.

C’est pourquoi on lui a ensuite donné en anglais le surnom « Doomsday Fish » — « poisson de l’Apocalypse » .

Mais annonce-t-il réellement une catastrophe ?

Non. Même si cette légende est très intéressante, aucune preuve scientifique ne la confirme à ce jour.

Les spécialistes soulignent qu’aucun lien causal fiable n’a été établi entre l’apparition des régalecs et les séismes ou tsunamis. Une étude publiée en 2019 a également qualifié cette association de corrélation illusoire.

Ainsi, l’idée selon laquelle « l’apparition du poisson de l’Apocalypse annonce forcément une catastrophe » n’est pas un fait scientifique, mais une croyance ancienne.