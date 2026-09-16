Enquête ouverte contre Apple concernant les lignes sur l'écran de l'iPhone 15

L'Autorité centrale de protection des consommateurs (CCPA) de l'Inde a intensifié son enquête sur Apple. Cette décision fait suite aux plaintes massives des propriétaires d'iPhone 15 concernant des dysfonctionnements de l'écran apparus après l'installation du nouveau système d'exploitation. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le problème est survenu après l'installation de la mise à jour iOS 18 en 2024. Des lignes vertes, roses ou blanches sont apparues sur les écrans des smartphones des utilisateurs, rendant l'utilisation de l'appareil difficile.

Réponse officielle et réparations payantes

L'attitude des centres de service agréés Apple a aggravé la situation. Il a été rapporté que certains utilisateurs se sont vu proposer de payer environ 300 USD pour réparer le défaut de l'écran.

Par la suite, le 29 juillet, les régulateurs indiens ont officiellement informé Apple du transfert de l'affaire vers une unité d'enquête spécialisée. Les autorités soulignent que les documents fournis contiennent des signes de violation des droits des consommateurs.

Enquête et position des parties

Cette enquête a été lancée sur la base de 75 plaintes reçues par l'entreprise. La partie indienne a jugé les explications précédentes du géant technologique insatisfaisantes et a décidé d'approfondir l'étude de la situation.

De son côté, Apple rejette catégoriquement toutes les accusations des consommateurs. Les représentants de la société affirment que le système iOS 18 a été rigoureusement testé avant son déploiement et qu'aucun défaut système n'a été détecté.

Pour l'instant, l'issue de ce litige et la possibilité qu'Apple propose une compensation aux utilisateurs lésés restent incertaines. Cependant, cette affaire pourrait renforcer la responsabilité des fabricants de smartphones concernant les mises à jour logicielles à l'échelle mondiale.