38 milliards de dollars : Le Congrès révèle les coûts de la guerre des États-Unis contre l'Iran

Le conflit militaire entre les États-Unis et l'Iran n'a pas seulement embrasé le Moyen-Orient, il épuise également de manière catastrophique les ressources financières et stratégiques du Pentagone, la machine de guerre la plus puissante au monde. Selon un rapport urgent publié par le Bureau du budget du Congrès (CBO), les opérations militaires menées par les États-Unis contre l'Iran jusqu'au 1er août ont officiellement coûté près de 38 milliards de dollars. Cette somme colossale couvre les munitions utilisées, le remplacement du matériel militaire perdu, l'augmentation des heures de vol, le carburant et la logistique spéciale.

Cependant, la réalité la plus effrayante dépasse le cadre financier : en 5 mois de guerre, les États-Unis ont épuisé près de 80 % de leurs réserves de défense antimissile les plus critiques, les systèmes THAAD, la moitié des missiles « Patriot » et la moitié des stocks mondiaux de missiles de croisière « Tomahawk ». En conséquence, les capacités de défense du Pentagone ont été considérablement affaiblies, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Alors, combien Washington dépense-t-il chaque mois pour cette guerre, le budget de la défense de 1,15 billion de dollars peut-il sauver le Pentagone, et quel risque le vide des entrepôts d'armes fait-il peser sur la sécurité nationale américaine ?

« 3 milliards de dollars par mois » : Le coût de la guerre en chiffres

Dynamique des dépenses financières présentée par le Bureau du budget du Congrès :

Indicateur / Poste de dépense Volume et durée Détails Dépenses militaires totales ~38 milliards de dollars Opérations, carburant et pertes au 1er août 2026 Phase initiale intensive Plus d'un mois La période la plus intense des frappes à grande échelle contre l'Iran Dépense mensuelle supplémentaire De 2 à 3 milliards de dollars 2 milliards au rythme de mai-juin, 3 milliards si l'intensité de juillet se répète Fonds supplémentaires demandés par la Maison Blanche 87,6 milliards de dollars 67,1 milliards demandés pour le Pentagone, dont 42,3 milliards directement pour la guerre Budget de la défense adopté 1,15 billion de dollars Budget adopté par la Chambre, dont 73 milliards supplémentaires pour la guerre en Iran

« Les entrepôts sont vides » : Les puissants missiles américains s'épuisent

Pénurie d'armes révélée par les principales agences de presse :

Épuisement des systèmes THAAD et Patriot : Selon CNN, au cours de cinq mois de combats intenses, les États-Unis ont tiré près de 80 % de leurs missiles intercepteurs THAAD les plus modernes et près de la moitié de leurs stocks de « Patriot » ;

Stocks de Tomahawk et ATACMS au point critique : L'agence « Reuters » a rapporté que les stocks de missiles ATACMS et de missiles de précision (Precision Strike Missile) du Pentagone sont presque totalement épuisés, et que la moitié des missiles de croisière « Tomahawk » disponibles dans le monde ont été utilisés ;

Destruction des bases militaires : « The Washington Post » note que les calculs officiels ne prennent même pas pleinement en compte les coûts de réparation des bases militaires américaines endommagées au Moyen-Orient par les attaques iraniennes.

Fissure dans le bouclier de défense mondial : L'Europe et l'Asie sont-elles sans protection ?

Conséquences géopolitiques de l'enlisement du Pentagone au Moyen-Orient :

Avertissement du « New York Times » : Le déploiement urgent de navires de guerre, d'avions de combat et de systèmes de défense aérienne clés au Moyen-Orient a considérablement affaibli les positions stratégiques des États-Unis en Europe et en Asie ;

Opportunité pour la Chine et la Russie : En raison de la concentration des systèmes de défense dans le golfe Persique, Washington perd temporairement sa capacité à répondre rapidement aux crises potentielles dans le détroit de Taïwan et en Europe de l'Est ;

Pete Hegseth et l'aveu de la Maison Blanche : Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a confirmé que la campagne a déjà coûté 37,5 milliards de dollars, et il a été révélé que si le Congrès n'allouait pas de fonds, les militaires devraient réduire drastiquement d'autres programmes mondiaux.

La guerre sanglante et coûteuse menée contre l'Iran montre que le complexe militaro-industriel américain n'est pas infini, laissant Washington face à l'épreuve la plus complexe entre crise financière et pénurie d'armes.

Selon vous, le fait que les États-Unis dépensent 3 milliards de dollars par mois dans la guerre contre l'Iran et utilisent 80 % de leurs réserves de missiles nuit-il à leur statut de superpuissance mondiale ? Combien de temps ce conflit militaire peut-il durer sur fond d'épuisement des armes du Pentagone ? Laissez vos analyses dans les commentaires et partagez cette analyse brûlante de la géopolitique mondiale avec tous vos amis et passionnés de sécurité internationale !