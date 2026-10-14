Un homme meurt après une chute d'une attraction aux États-Unis, 9 manèges fermés

Un homme de 42 ans est décédé après être tombé d'une attraction au parc d'attractions Six Flags, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis. La tragédie a eu lieu le 12 octobre, a rapporté la BBC.

Selon la police, Hassan Jihad Ibn Karim a été éjecté de son siège alors que les montagnes russes étaient en mouvement, chutant mortellement au sol. Les causes de l'accident sont en cours d'enquête.

Suite à l'incident, la société Six Flags a temporairement suspendu l'exploitation de neuf attractions aux États-Unis et au Canada afin de procéder à des contrôles de sécurité.

L'attraction précise où l'accident s'est produit n'a pas été officiellement communiquée. Cependant, des témoins et des images aériennes montrent que les montagnes russes à grande vitesse Goliath sont à l'arrêt.

Ouverte en 2006, l'attraction Goliath mesure 60 mètres de haut et peut atteindre une vitesse de 112 kilomètres par heure.

La police et les autorités de l'État de Géorgie mènent une enquête sur l'incident. La société Six Flags a exprimé ses condoléances aux proches du défunt.