Un Britannique ayant parcouru le monde à pied pendant 28 ans est enfin rentré chez lui

Le Britannique Karl Bushby a réalisé son rêve de faire le tour du monde à pied pendant 28 ans. Après avoir terminé son voyage entamé en 1998, il est rentré chez lui à Hull, en Angleterre, le 2 novembre 2026.

Karl Bushby a entamé son périple le 1er novembre 1998 depuis Punta Arenas, au Chili. Son objectif était de faire le tour du monde sans utiliser de véhicules et de ne rentrer chez lui qu'une fois le voyage entièrement terminé. Durant cette période, il a parcouru environ 50 000 kilomètres à travers quatre continents et 30 pays.

Au cours de son aventure, le voyageur a traversé le détroit de Béring gelé et a voyagé à travers la Russie, l'Asie et l'Europe. De plus, il a traversé la mer Caspienne en 31 jours en 2024 et a nagé à travers la Manche en octobre 2026. Cette dernière traversée a duré trois jours.

La fin du voyage de Karl a été retardée à plusieurs reprises par diverses difficultés, notamment des problèmes de visa, les conditions météorologiques, des obstacles financiers et la pandémie. L'expédition, qui devait initialement durer environ 12 ans, s'est ainsi étalée sur 28 ans.

Il est finalement arrivé dans sa ville natale le 2 novembre. Karl a été accueilli par sa mère Angela, son fils Adam, âgé de 36 ans, et son petit-fils de 12 ans qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Les moments émouvants de ses retrouvailles avec sa mère ont été relayés par les médias.

Interrogé sur ce qu'il compte faire après ce voyage de 28 ans, Karl a déclaré qu'il n'avait pas encore de plan précis. Cependant, un documentaire sur son périple est en cours de réalisation, et il prévoit également d'écrire un livre et d'organiser des rencontres.