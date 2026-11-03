Un Britannique ayant parcouru le monde à pied pendant 28 ans est enfin rentré chez lui

·20·Monde
Un Britannique ayant parcouru le monde à pied pendant 28 ans est enfin rentré chez lui

Le Britannique Karl Bushby a réalisé son rêve de faire le tour du monde à pied pendant 28 ans. Après avoir terminé son voyage entamé en 1998, il est rentré chez lui à Hull, en Angleterre, le 2 novembre 2026.

Karl Bushby a entamé son périple le 1er novembre 1998 depuis Punta Arenas, au Chili. Son objectif était de faire le tour du monde sans utiliser de véhicules et de ne rentrer chez lui qu'une fois le voyage entièrement terminé. Durant cette période, il a parcouru environ 50 000 kilomètres à travers quatre continents et 30 pays.

Au cours de son aventure, le voyageur a traversé le détroit de Béring gelé et a voyagé à travers la Russie, l'Asie et l'Europe. De plus, il a traversé la mer Caspienne en 31 jours en 2024 et a nagé à travers la Manche en octobre 2026. Cette dernière traversée a duré trois jours.

La fin du voyage de Karl a été retardée à plusieurs reprises par diverses difficultés, notamment des problèmes de visa, les conditions météorologiques, des obstacles financiers et la pandémie. L'expédition, qui devait initialement durer environ 12 ans, s'est ainsi étalée sur 28 ans.

Il est finalement arrivé dans sa ville natale le 2 novembre. Karl a été accueilli par sa mère Angela, son fils Adam, âgé de 36 ans, et son petit-fils de 12 ans qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Les moments émouvants de ses retrouvailles avec sa mère ont été relayés par les médias.

Interrogé sur ce qu'il compte faire après ce voyage de 28 ans, Karl a déclaré qu'il n'avait pas encore de plan précis. Cependant, un documentaire sur son périple est en cours de réalisation, et il prévoit également d'écrire un livre et d'organiser des rencontres.

Karl BushbyTour du mondeVoyage à piedExpéditionAventure
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un voyageur britannique parcourt le monde à pied depuis 28 ansUn voyageur britannique parcourt le monde à pied depuis 28 ans21 octobre 18:19Un Britannique a parcouru 29 pays à pied en 28 ansUn Britannique a parcouru 29 pays à pied en 28 ans11 octobre 14:01Un Britannique porté disparu a passé 10 jours en vacances à BarceloneUn Britannique porté disparu a passé 10 jours en vacances à Barcelone7 juillet 15:59Une femme raconte les changements dans sa vie après avoir perdu plus de 76 kgUne femme raconte les changements dans sa vie après avoir perdu plus de 76 kg3 octobre 14:45La destination touristique la plus heureuse au monde a été révéléeLa destination touristique la plus heureuse au monde a été révélée22 septembre 18:15Une blogueuse britannique pourrait être condamnée à mort à DubaïUne blogueuse britannique pourrait être condamnée à mort à Dubaï30 juin 15:12
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?