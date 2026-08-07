Un renard tombe dans le courant d’une attraction aquatique

Dans le célèbre État de l’Illinois, aux États-Unis, Six Flags Great America un événement étonnant s’est produit dans le parc d’attractions. Un renard tombé accidentellement dans une attraction aquatique a été secouru sain et sauf par le personnel du parc. La scène, filmée par des visiteurs, a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux.

L’incident s’est produit dans la ville de Gurnee, dans la zone de l’attraction aquatique Roaring Rapids Selon les informations disponibles, un jeune renard s’est retrouvé dans l’attraction par un moyen quelconque avant de glisser dans le canal où circulait un puissant courant.

Au moment des faits, l’attraction fonctionnait normalement et les bateaux transportant les visiteurs passaient à côté de l’animal. D’après les témoins, le renard a tenté de nager à contre-courant, mais les parois abruptes l’empêchaient de sortir seul de l’eau.

La vidéo diffusée montre l’animal essayant à plusieurs reprises de rejoindre la berge, tandis que le courant le ramenait dans l’eau. Peu après, le renard a été repéré par des visiteurs et des employés du parc.

Deux employés de Six Flags sont alors immédiatement intervenus et ont lancé une opération de sauvetage. En modifiant la direction du courant, ils ont rapproché le renard d’un endroit sûr avant de le sortir prudemment de l’eau.

Pendant le sauvetage, l’un des employés a momentanément perdu l’équilibre et trébuché alors qu’il transportait l’animal. Il s’est toutefois rapidement ressaisi et a mis le renard en sécurité.

Après l’incident, il a été établi que le renard était en bonne santé. Il a ensuite été confié à des spécialistes d’une réserve naturelle locale, qui l’ont relâché dans son habitat naturel.

La vidéo de ce sauvetage spectaculaire s’est rapidement répandue sur Internet et a attiré l’attention de milliers d’utilisateurs. Beaucoup saluent la réactivité du personnel du parc et sa bienveillance envers l’animal.