Un mort et plusieurs blessés dans une célèbre attraction aux États-Unis

Un incident impliquant des montagnes russes s'est produit dans le célèbre parc d'attractions Six Flags Over Georgia, en Géorgie, aux États-Unis. Une personne est décédée et plusieurs autres ont été blessées, selon l'Associated Press.

L'incident a eu lieu le 12 octobre dans le parc situé près d'Atlanta. Aucune information officielle n'a encore été communiquée sur la cause du décès ou la nature des blessures des autres visiteurs. La police du comté de Cobb a ouvert une enquête.

L'administration de Six Flags a déclaré coopérer avec les autorités locales et les forces de l'ordre. Un porte-parole de l'entreprise a exprimé sa profonde tristesse et a indiqué qu'une assistance était apportée aux visiteurs et aux employés touchés.

Les autorités n'ont pas encore confirmé sur quelle attraction l'incident a eu lieu. Cependant, des chaînes de télévision locales ont diffusé des vidéos montrant l'évacuation des passagers des montagnes russes Goliath, mises en service en 2006.

Selon le site officiel du parc, le Goliath atteint une vitesse de 113 km/h et une hauteur de 61 mètres. Le trajet dure environ 3,5 minutes.

Lisa Cupid, présidente du conseil des commissaires du comté de Cobb, a exprimé ses condoléances aux proches du défunt. Selon elle, la famille a été informée de la tragédie.

Selon l'Associated Press, il s'agirait du septième décès survenu au parc Six Flags Over Georgia. En 2006, un homme avait également fait un arrêt cardiaque présumé alors qu'il se trouvait sur l'attraction Goliath.