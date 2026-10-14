Les règles d'entrée au Kazakhstan pour les citoyens ouzbeks changent

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Les règles d'entrée au Kazakhstan pour les citoyens ouzbeks changent

Le gouvernement du Kazakhstan a officiellement approuvé un système d'autorisation d'entrée électronique pour les citoyens étrangers visitant le pays sans visa, y compris les citoyens ouzbeks : ETA (Electronic Travel Authorization) le système a été validé.

La nouvelle procédure vise à numériser le contrôle aux frontières et à renforcer la sécurité. L'obtention de l'autorisation est entièrement gratuite et deviendra obligatoire pour tous après une certaine période.

Conditions et durée de l'autorisation ETA

Les principales exigences du nouveau système électronique sont les suivantes :

  • Où l'obtenir : Les demandes doivent être soumises via la plateforme en ligne unique spécialement développée QazETA ;

  • Délai de soumission : Le citoyen planifiant le voyage doit soumettre sa demande via la plateforme au moins 72 heures avant le passage de la frontière ;

  • Durée de validité : L'autorisation ETA délivrée reste valide pendant 180 jours (6 mois) . Durant cette période, le citoyen pourra entrer et sortir librement du territoire kazakh à plusieurs reprises ;

  • Coût du service : La délivrance de l'autorisation électronique est entièrement gratuite .

Quand et comment le système sera-t-il mis en œuvre ?

Le système d'autorisation électronique sera introduit en trois phases pour assurer la commodité des citoyens :

  • À partir du 1er novembre 2026 : À titre d'essai à l'aéroport international d'Aktau et à quatre postes frontaliers routiers ;

  • À partir du 1er janvier 2027 : Aux aéroports internationaux d'Astana et d'Almaty ;

  • À partir du 1er mars 2027 : À pleine capacité dans tous les autres postes frontaliers du Kazakhstan ;

  • Date d'entrée en vigueur de l'obligation : À partir du 1er juillet 2027 , l'obtention de l'ETA sera officiellement obligatoire pour tous les étrangers entrant sans visa. Jusqu'à cette date (soit avant le 1er juillet 2027), l'absence d'autorisation ne sera pas un motif de refus d'entrée dans le pays.

Qui est exempté de l'autorisation ETA ?

Conformément à la liste approuvée par le gouvernement kazakh, certaines catégories de personnes ne sont pas tenues d'obtenir cette autorisation :

  • Enfants de moins de 16 ans ;

  • Citoyens de plus de 65 ans ;

  • Les personnes titulaires d'un visa kazakh en cours de validité ou d'un permis de séjour (VNJ) ;

  • Les passagers aériens internationaux ne quittant pas la zone de transit de l'aéroport.

Il est conseillé aux citoyens ouzbeks prévoyant un voyage dans la république voisine de prendre connaissance de cette nouvelle procédure électronique à l'avance afin d'éviter tout désagrément aux postes frontaliers.

KazakhstanETAQazETACitoyens OuzbeksVoyage
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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