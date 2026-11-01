À Chimkent, une mère de sept enfants donne naissance à des triplés

Au Kazakhstan, à Chimkent, une femme de 36 ans a donné naissance à des triplés : deux filles et un garçon. Fait intéressant, elle avait déjà eu des jumeaux à deux reprises auparavant.

Les nouveau-nés ont été prénommés Alsiya, Safiya et Aymuhammed. En raison de leur faible poids à la naissance, ils ont été placés sous surveillance médicale. Leur état s'est amélioré et ils reprennent des forces. Leurs frères et sœurs sont venus les chercher à la maternité.

La femme avait auparavant accouché deux fois de jumeaux et trois fois d'enfants uniques. Ainsi, avec ces triplés, le nombre d'enfants dans la famille a atteint dix. La mère de famille nombreuse a également reçu la médaille « Altyn Alka ».

« Pour être honnête, je ne m'attendais pas à avoir des triplés. Quand je l'ai vu et entendu lors de l'échographie, j'ai été stupéfaite. J'étais à la fois heureuse et émue aux larmes.

Je remercie Dieu d'avoir eu la chance d'être parents de dix enfants. Ils ont tous des caractères et des apparences différents. Il n'est pas difficile de les distinguer », déclare la mère de famille nombreuse, Azhar Toshkarayeva.