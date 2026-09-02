Les règles d'entrée au Kazakhstan changent : que doivent faire les Ouzbeks ?

Les Ouzbeks qui prévoient de se rendre au Kazakhstan s'intéressent aux nouvelles règles. Le pays introduit pour les étrangers une autorisation de voyage électronique — ETA un système en cours de déploiement.

Cependant, il ne s'agit pas d'un visa ordinaire. L'ETA est une autorisation électronique à obtenir avant le voyage pour les étrangers bénéficiant d'un régime sans visa. Le gouvernement du Kazakhstan a lancé la plateforme QazETA et a annoncé que le système devrait devenir progressivement obligatoire.

Qu'est-ce que l'ETA et pour qui est-ce nécessaire ?

L'ETA est Electronic Travel Authorization, c'est-à-dire une autorisation de voyage électronique.

Selon les informations officielles du Kazakhstan, elle est destinée aux citoyens des pays exemptés de visa pour entrer dans le pays.

Un régime sans visa est en vigueur entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Selon l'accord actuel, les citoyens des deux pays peuvent entrer et sortir sans visa pendant 30 jours.

C'est pourquoi le nouveau système ETA pourrait devenir une question importante pour les Ouzbeks.

La question la plus importante : l'ETA remplace-t-elle le visa ?

Non.

L'ETA n'est pas un visa, mais un système d'autorisation électronique préalable.

Selon les informations officielles :

l'ETA est délivrée sous forme électronique ;

la demande doit être déposée au moins 72 heures avant le voyage ;

l'autorisation est valable 180 jours ;

la durée de séjour autorisée dans le pays est déterminée par les règles migratoires en vigueur ;

l'obtention de l'ETA ne garantit pas l'entrée au Kazakhstan.

C'est-à-dire la période de validité de 180 jours au Kazakhstan ne signifie pas un séjour autorisé de 180 jours.

Que doivent savoir les voyageurs se rendant au Kazakhstan ?

Une fois le nouveau système mis en place, il sera important de vérifier la question de l'autorisation électronique avant le voyage.

Surtout, avant de franchir la frontière, il faut prêter attention aux informations suivantes :

si l'ETA est requise ou non ; combien de temps à l'avance déposer la demande ; quel est le coût fixé pour l'autorisation électronique ; quelle est la durée de validité de l'autorisation ; si les données du passeport ont été saisies correctement pour l'entrée.

Pourquoi QazETA est-il mis en place ?

Le Kazakhstan a développé la plateforme QazETA pour numériser les services migratoires liés aux étrangers.

La plateforme prévoit de fournir des visas électroniques, des ETA et d'autres services numériques en un seul endroit. Actuellement, le système fonctionne en mode pilote.

L'objectif principal du nouveau système est de numériser les processus liés à l'entrée et au séjour des étrangers au Kazakhstan.

L'obtention de l'ETA garantit-elle l'entrée au Kazakhstan ?

Non.

C'est l'un des aspects les plus importants.

Les informations officielles indiquent que même si l'ETA est accordée, l'entrée au Kazakhstan n'est pas automatiquement garantie. La décision finale est prise par l'autorité compétente au moment du passage de la frontière d'État.

La conclusion la plus importante pour le moment

Le Kazakhstan introduit un système d'ETA pour les étrangers et prévoit de le rendre progressivement obligatoire pour les citoyens des pays sans visa.

C'est pourquoi il est important pour les Ouzbeks qui voyagent fréquemment au Kazakhstan de suivre ce changement.

Cependant, pour l'instant, il n'a pas été possible de trouver des informations confirmées dans les sources officielles du Kazakhstan sur le fait que l'ETA deviendrait obligatoire pour les entrées par avion à partir du 1er novembre et par voie terrestre à partir du 15 novembre, ni sur son coût exact. Par conséquent, il n'est pas correct de diffuser ces dates et le montant des frais comme des faits établis tant qu'une décision officielle n'a pas été publiée.

En résumé, la nouvelle principale est claire : Le Kazakhstan introduit un système d'autorisation électronique ETA pour les étrangers. Les citoyens ouzbeks doivent vérifier les exigences finales et le montant des frais avant l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure.