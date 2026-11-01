Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?

Beaucoup de gens connaissent cette situation : alors que vous sombrez tout juste dans le sommeil, votre corps sursaute soudainement et vous vous réveillez en sursaut. Parfois, on a même l'impression de tomber d'une grande hauteur. Alors, pourquoi cela arrive-t-il ?

En réalité, ce phénomène porte un nom scientifique : les secousses hypnagogiques. Elles surviennent à la suite d'une contraction musculaire involontaire et soudaine au moment où l'on s'endort.

Au début du sommeil, l'organisme se détend progressivement, la respiration et le rythme cardiaque ralentissent légèrement. C'est précisément durant ce processus que les muscles se contractent parfois de manière inattendue, provoquant le réveil en sursaut.

Il est intéressant de noter qu'à ce moment-là, une personne peut avoir l'impression de trébucher dans un escalier ou de tomber d'un endroit élevé. Cet état s'accompagne parfois de rêves ou de diverses hallucinations.

Les scientifiques n'ont pas encore déterminé avec certitude la cause exacte des secousses hypnagogiques. Cependant, certains facteurs peuvent augmenter la probabilité de leur survenue, notamment :

la fatigue excessive ;

l'anxiété et le stress ;

le manque de sommeil ;

la consommation excessive de boissons caféinées.

Est-ce dangereux ?

En général, les secousses hypnagogiques ne sont pas considérées comme dangereuses et sont un phénomène naturel courant. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'inquiéter si cela arrive de temps en temps.

Cependant, si les secousses se répètent fréquemment, affectent gravement la qualité du sommeil ou s'accompagnent d'autres symptômes inhabituels, il est conseillé de consulter un médecin.