Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?

·4·Monde
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?

Beaucoup de gens connaissent cette situation : alors que vous sombrez tout juste dans le sommeil, votre corps sursaute soudainement et vous vous réveillez en sursaut. Parfois, on a même l'impression de tomber d'une grande hauteur. Alors, pourquoi cela arrive-t-il ?

En réalité, ce phénomène porte un nom scientifique : les secousses hypnagogiques. Elles surviennent à la suite d'une contraction musculaire involontaire et soudaine au moment où l'on s'endort.

Au début du sommeil, l'organisme se détend progressivement, la respiration et le rythme cardiaque ralentissent légèrement. C'est précisément durant ce processus que les muscles se contractent parfois de manière inattendue, provoquant le réveil en sursaut.

Il est intéressant de noter qu'à ce moment-là, une personne peut avoir l'impression de trébucher dans un escalier ou de tomber d'un endroit élevé. Cet état s'accompagne parfois de rêves ou de diverses hallucinations.

Les scientifiques n'ont pas encore déterminé avec certitude la cause exacte des secousses hypnagogiques. Cependant, certains facteurs peuvent augmenter la probabilité de leur survenue, notamment :

  • la fatigue excessive ;

  • l'anxiété et le stress ;

  • le manque de sommeil ;

  • la consommation excessive de boissons caféinées.

Est-ce dangereux ?

En général, les secousses hypnagogiques ne sont pas considérées comme dangereuses et sont un phénomène naturel courant. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'inquiéter si cela arrive de temps en temps.

Cependant, si les secousses se répètent fréquemment, affectent gravement la qualité du sommeil ou s'accompagnent d'autres symptômes inhabituels, il est conseillé de consulter un médecin.

Secousses hypnagogiquesTroubles du sommeilHygiène du sommeilNeurologieSanté
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Il dort au Japon et gagne 14 000 dollarsIl dort au Japon et gagne 14 000 dollars8 octobre 18:36Une vidéo d'un singe ivre endormi en Inde fait sensation sur les réseaux sociauxUne vidéo d'un singe ivre endormi en Inde fait sensation sur les réseaux sociaux27 septembre 08:25En Chine, des feux d'artifice allumés par une jeune fille explosent près d'elle (vidéo)En Chine, des feux d'artifice allumés par une jeune fille explosent près d'elle (vidéo)20 septembre 19:30Un prix de 14 000 dollars décerné lors d'un concours de sommeil au JaponUn prix de 14 000 dollars décerné lors d'un concours de sommeil au Japon7 octobre 20:30Un petit chien fait l'inattendu face à l'attaque d'un léopardUn petit chien fait l'inattendu face à l'attaque d'un léopard14 septembre 10:46À San Francisco, un conducteur de train s'endort et percute un autre convoi (vidéo)À San Francisco, un conducteur de train s'endort et percute un autre convoi (vidéo)31 août 13:04
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques