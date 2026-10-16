Le système de mesure du temps change dans le monde : la « seconde intercalaire » sera supprimée

Des représentants de 69 pays ont voté pour abandonner la seconde intercalaire utilisée dans le calcul du temps et introduire un nouveau système. Les changements entreront en vigueur à partir de 2027, selon The Guardian.

La décision a été prise le 15 octobre lors d'une conférence organisée par le Bureau international des poids et mesures à Versailles, en France. Selon le nouveau système, un écart allant jusqu'à une heure sera autorisé entre le temps universel coordonné (UTC) et le temps astronomique basé sur la rotation de la Terre. Cependant, la nécessité de corriger un tel écart pourrait ne pas se présenter avant des milliers d'années.

Dans le système actuel, une seconde est ajoutée à l'UTC lorsque cela est nécessaire pour tenir compte des variations de la rotation terrestre. C'est ce qu'on appelle la « seconde intercalaire ». Mais de tels changements mineurs peuvent provoquer des dysfonctionnements dans les systèmes informatiques, les réseaux de communication, les satellites et les réseaux électriques.

Par exemple, en 2012, après l'ajout d'une seconde intercalaire, des problèmes sont survenus dans certains systèmes informatiques. Des interruptions ont été observées sur Reddit et LinkedIn, et des retards ont affecté les vols de la compagnie aérienne Qantas.

Les scientifiques expliquent que la vitesse de rotation de la Terre n'est pas constante. Elle change sous l'influence de facteurs naturels tels que la structure interne de la planète, les océans et les processus atmosphériques. À long terme, la rotation de la Terre ralentit, mais des périodes d'accélération ont également été observées ces dernières années.

C'est pourquoi les experts craignent qu'à l'avenir, il ne soit nécessaire non pas d'ajouter, mais de supprimer une seconde pour ajuster le temps. C'est ce qu'on appelle la « seconde intercalaire négative », qui n'a pas encore été utilisée dans la pratique. Les scientifiques estiment à environ 30 % la probabilité qu'un tel besoin apparaisse au cours de la prochaine décennie.

L'objectif principal du nouveau système est de réduire les risques de pannes dans l'infrastructure numérique en éliminant les ajustements fréquents du calcul du temps. L'écart entre le temps astronomique et le temps officiel sera autorisé à augmenter, et la correction nécessaire ne sera effectuée que lorsqu'il atteindra la limite d'une heure.

Pour information, en 1967, la définition de la seconde a été établie sur la base des oscillations de l'atome de césium-133. Depuis 1972, la seconde intercalaire a été ajoutée 27 fois à l'UTC pour maintenir la cohérence avec la rotation de la Terre. La dernière modification de ce type a eu lieu le 31 décembre 2016.