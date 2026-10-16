Dans la région de Vitebsk, en République de Biélorussie, un complexe commémoratif solennel a été inauguré en mémoire des soldats ouzbeks tombés héroïquement lors de la libération de la région de Vitebsk des envahisseurs nazi-fascistes durant la Seconde Guerre mondiale.

Le mémorial historique a été érigé dans le district de Vitebsk, dans le village de Chapouri. La cérémonie d'inauguration, qui a eu lieu le 15 octobre, a réuni des représentants officiels des deux pays, la population locale et une garde d'honneur.

Parmi les 18 000 soldats, 729 étaient originaires d'Ouzbékistan

Le site où le mémorial a été érigé est considéré comme l'un des cimetières militaires les plus vastes et les plus sacrés de l'histoire de la guerre :

Une immense fosse commune : Dans ce lieu, près de 18 000 soldats soviétiques reposent pour l'éternité, dont 729 mobilisés depuis l'Ouzbékistansont des héros tombés au combat ;

Chiffre total pour Vitebsk : Le président du comité exécutif du district de Vitebsk, Sergueï Egorov, a noté que cette zone est l'un des plus grands lieux de sépulture militaire de Biélorussie — au total, sur le sol de Vitebsk, plus de 1 300 soldats ouzbeks sont enterrés ;

Opération « Bagration » : Pendant les années de guerre, le village de Chapouri est devenu un champ de bataille décisif pour percer la défense allemande et a été un point clé de la célèbre opération stratégique « Bagration ».

Cérémonie d'inauguration officielle et invités de marque

La délégation des deux pays a participé à l'événement organisé à l'occasion de l'inauguration de la stèle commémorative :

Côté biélorusse : Le chef du comité exécutif de la région de Vitebsk, Alexandre Rogojnik, ainsi que des responsables régionaux ;

Côté ouzbek : L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Ouzbékistan en Biélorussie, Nouriddin Mamadjanov, et le gouverneur de la région d'Andijan, Choukhratbek Abdourakhmanov, étaient présents ;

Apparence du mémorial : Sur une plaque en bronze fixée sur un énorme rocher naturel, le courage des fils de l'Ouzbékistan ayant sacrifié leur vie pour la liberté est gravé à jamais en langues ouzbèke et russe.

Ce complexe mémorial n'est pas seulement un hommage à la justice historique et à la mémoire, mais aussi une étape symbolique importante pour renforcer l'amitié et les liens historiques communs entre les peuples d'Ouzbékistan et de Biélorussie.