«Couloir vert» pour les Ouzbeks en Biélorussie : logement, écoles et jardins d'enfants promis à 5 000 travailleurs

Les relations de coopération entre l'Ouzbékistan et la Biélorussie atteignent un nouveau palier. L'accent est mis sur l'organisation systématique de la migration de travail et le renforcement des liens interrégionaux entre les deux pays.

Le gouverneur de la région d'Andijan, Shuhrat Abdurahmonov, et le président biélorusse Alexandre Loukachenko se sont rencontrés dans la région de Vitebsk pour discuter des conditions créées pour les spécialistes ouzbeks ainsi que des projets d'une valeur de plus de 100 millions de dollars de grands projets.

Zamin.uz présente les détails de cet accord historique et les avantages qui attendent les travailleurs ouzbeks.

Fondement de la visite et accords de haut niveau

Cette rencontre et ces nouveaux plans sont l'expression pratique des accords conclus lors de la visite officielle du président de l'Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev cette année les 8 et 9 juillet en République de Biélorussie.

Lors d'une réunion consacrée à la mise en œuvre des accords avec la Biélorussie, Shavkat Mirziyoyev avait donné des instructions précises pour organiser la migration de travail de manière systématique et sûre. Pour contrôler et coordonner ce système, une représentation de l'Agence de migration de l'Ouzbékistan ouvrira bientôt ses portes dans la ville de Vitebsk.

« Nous travaillons en frères » : quelles conditions seront créées pour les migrants ?

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a souligné que toutes les commodités seraient créées dans le pays pour les travailleurs ouzbeks.

« C'est aussi avantageux pour nous. C'est ainsi que la région de Vitebsk se développera. Nous travaillons en frères », a déclaré le dirigeant biélorusse.

Principaux avantages et garanties accordés aux travailleurs :

Logement : Tous les Ouzbeks travaillant en Biélorussie seront logés.

Protection sociale familiale : Les enfants des travailleurs auront accès aux écoles et aux jardins d'enfants dans des conditions strictement égales à celles des enfants locaux.

Dans quels secteurs travailleront-ils ? Les spécialistes seront principalement recrutés dans l'agriculture (y compris la transformation des produits), la construction, l'industrie, les services et comme personnel médical auxiliaire (infirmiers).

Étapes d'envoi des travailleurs et régions

Selon les accords, un total de 5 000 travailleurs sera envoyé dans les régions biélorusses de Vitebsk et de Moguilev. Actuellement, les premiers 255 citoyens de la région d'Andijan sont arrivés dans la région de Vitebsk et se préparent à commencer à travailler.

Étapes Nombre de travailleurs Délai et procédure Régions d'accueil I étape (Sur sélection) 1 100 citoyens Bientôt (dans 13 grandes entreprises) Vitebsk et autres régions Plan global 5 000 citoyens À partir de septembre, par groupes de 500 personnes chaque mois Régions de Vitebsk et Moguilev

Projets de 100 millions de dollars et nouveau centre logistique

Il ne s'agit pas seulement d'envoyer de la main-d'œuvre, mais aussi d'investissements économiques rapides entre les deux pays. Les parties ont formé 30 nouveaux projets conjoints d'une valeur totale de plus de 100 millions de dollars. Ces projets couvrent l'élevage, le travail du bois, le commerce et la logistique. Notamment, une nouvelle grande entreprise de transformation conjointe de produits agricoles sera construite.

En outre, il est prévu d'ouvrir d'ici la fin de l'année à la gare d'Orcha un

centre logistique intermodal servant les marchandises à l'export-import. Cela servira à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays à plusieurs reprises. servant les marchandises à l'export-import.